Lidl Österreich bedankt sich bei 100.000 Facebook-Fans

Nach nur sieben Monaten erreicht die Facebook-Seite von Lidl Österreich die magische Marke von 100.000 Likes.

Salzburg (OTS) - Im Zuge der 360-Grad-Neuausrichtung von Lidl Österreich im September 2012 fiel auch der Startschuss für den Social Media Auftritt - seither geht der Weg steil nach oben. In den vergangenen sieben Monaten schaffte es das Lidl-Österreich-Facebook-Team mit unterhaltsamen Bildern, kreativen Rezepten und erfrischenden Bastelideen die Community zu begeistern. Zusätzlich sorgen laufend neue Apps und Gewinnspiele wie der Teebeutel-Weitwurf oder das Gruselkabinett für den nötigen Fun-Faktor. Und den Usern gefällt's: 100.000 haben das per Klick bereits bestätigt, der sechsstellige Bereich ist bereits nach gut sieben Monaten geknackt.

Plattform für wertvolle Interaktion

Facebook bietet für Lidl Österreich aber vor allem auch eine attraktive Plattform, um direkt mit den Fans in Kontakt zu treten. Die Kommunikation ist nicht eindimensional, sondern interaktiv und speziell die jüngeren User nutzen soziale Medien immer häufiger, um Wünsche, Lob und Anregungen loszuwerden. "Für uns ist das vor allem eine Chance, näher am Kunden zu sein. Facebook ist sozusagen ein Sensor, um die Wünsche der Fans besser verstehen zu können", erklärt Brendan Proctor, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Lidl Österreich. "Und die 100.000 Likes zeigen, dass wir auf einem guten Weg sind. Ein herzliches Dankeschön an alle Fans!", so Proctor weiter.

Lidl bedankt sich mit Herz

Da dürfen die Fans natürlich nicht unbelohnt bleiben. Zum 100.000er Jubiläum kündigt Lidl seinen Usern bereits das nächste große Gewinnspiel an, schon nächste Woche soll's losgehen. Auch hierbei dürfte es im wahrsten Sinne des Wortes wieder herzlich zugehen - wir lassen uns überraschen. Derzeit läuft zum bevorstehenden Osterfest passend ein kollektives Eiersuchspiel - zu gewinnen gibt's exklusive Lidl-Deluxe-Geschenkboxen.

Sechs Millionen Lidl-Facebook-Fans in Europa

Lidl ist aber nicht nur in Österreich live auf Facebook, auch die anderen Lidl-Länder sind seit kurzem online und bereits sehr erfolgreich in dem sozialen Netzwerk aktiv. Nimmt man alle Lidl-Länder zusammen, kommt man auf eine durchaus beeindruckende Zahl: Seit dieser Woche hat Lidl stolze sechs Millionen Facebook-Fans in Europa. Das ist schon eine Nummer, vor allem in einer vergleichsweise kurzen Zeit. Zur Veranschaulichung: Eine Menschenkette von sechs Millionen Leuten würde mehr als 6.000 Kilometer lang quer durch ganz Europa verlaufen oder die Grenzen Österreichs drei Mal umrunden.

Die Lidl Österreich GmbH, mit ihrer Zentrale in Salzburg, zählt mit rund 200 Filialen und 3.200 MitarbeiterInnen zu den erfolgreichsten Lebensmittelhändlern Österreichs. Mit einer Auswahl an 1.300 verschiedenen Artikeln, darunter zahlreiche österreichische Produkte sowie Eigen- und Markenartikel, bietet Lidl ein vielfältiges Sortiment zu günstigen Preisen. Dabei steht Qualität stets an oberster Stelle. Ein durchdachtes Logistikkonzept ermöglicht das breite Angebotsspektrum an täglich frischer Ware.

Rückfragen & Kontakt:

Lidl Österreich GmbH Pressestelle:

ikp Salzburg PR und Lobbying GmbH

Alpenstraße 48a, 5020 Salzburg

Rainer Tschopp, Senior Consultant

Tel.: +43/(0)662/633 255-115

E-Mail: rainer.tschopp @ ikp.at