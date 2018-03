ORF SPORT + mit der Live-Übertragung der Semifinalspiele beim "Sony Open Tennis" in Miami

Am 29. März im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 29. März 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen der beiden Semifinalspiele beim "Sony Open Tennis" in Miami um 20.15 und um 23.45 Uhr, die Folgen drei und vier des neuen Tennismagazins "ATP World Tour Uncovered" um 22.15 und 22.45 Uhr sowie die Höhepunkte von "Mein Schladming" mit Hans Knauß um 23.15 Uhr.

2012 gab es beim "Sony Open Tennis" in Miami mit 326.131 Zuschauern einen neuen Rekord. Sechs Mal bereits wurde das "Sony Open Tennis", das mit 4.330.625 Dollar dotiert ist, von den Spielern zum besten ATP-1000-Turnier des Jahres gewählt. 2011 und 2012 holte sich Novak Djokovic den Titel. 2012 besiegte der Serbe im Finale den Briten Andy Murray mit 6:1 und 7:6. Kommentator ist Andreas Du-Rieux.

Das neue Tennismagazin "ATP World Tour Uncovered" bietet allen Tennisfans einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen der spannendsten Turniere und zeigt die weltbesten Spielerinnen und Spieler auch abseits des Tennisplatzes. Die rund halbstündigen Magazine liefern Woche für Woche Spielerporträts, vertiefende Hintergrundstorys, Geschichten abseits der Plätze, umfassende Turnierinformationen, aber auch Tennisunterricht auf hohem Niveau und taktische Analysen durch den ehemaligen US-Player Justin Gimelstob ins Wohnzimmer. Die Magazine werden in englischer Originalsprache gesendet.

Skistar Hans Knauß stellte während der Ski-WM die vielen Facetten seiner Heimatstadt Schladming vor. ORF SPORT + zeigt in diesem "Best of" von "Mein Schladming" noch einmal die Highlights dieses Porträts von Stadt und Menschen.

