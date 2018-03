Trenkwalder ist Job-Motor für über 20.000 junge Menschen am Europäischen Arbeitsmarkt

Brunn a. Gebirge (OTS) - Als einer der größten privaten Arbeitsvermittler in Zentral- und Osteuropa ist Trenkwalder für viele junge Menschen die Eintrittskarte für den Arbeitsmarkt. Mehr als ein Drittel aller vermittelten Mitarbeiter/innen ist jünger als 25. Damit ist Trenkwalder der EU Vision "Youth Job Guarantee" bereits jetzt einen Schritt voraus.

Im Rahmen der letztwöchigen EURES-Konferenz in Wien wurde u.a. zu diesem Thema ausführlich diskutiert. EURES (European Employment Services) ist ein europaweites Netzwerk, das die Mobilität im Bereich des Arbeitsmarktes über Grenzen hinweg fördert. Die Koordination erfolgt durch die Europäische Kommission. Angesichts der angespannten Beschäftigungssituation in Europa wird die Rolle der privaten Arbeitsvermittler wie z.B. Trenkwalder immer wichtiger.

"Über 40% unserer Mitarbeiter/innen kommen durch uns das erste Mal mit dem Arbeitsmarkt in Berührung, ca. 30% werden innerhalb eines Jahres von unseren Kunden in deren Stammbelegschaft übernommen.", so Károly Pataki, Vorstandsmitglied bei Trenkwalder. "Einerseits durch unsere gute Kooperation mit den nationalen Arbeitsmarktbehörden und andererseits durch unsere ausgezeichneten Kontakte am Arbeitsmarkt." Dennoch wünscht sich Pataki eine intensivere Zusammenarbeit und begrüßt die Initiative der EU Kommission, die es künftig auch privaten Arbeitsvermittlern ermöglichen soll, Zugriff auf das EURES-Netzwerk zu haben.

"Vor allem in Osteuropa könnte eine zusätzliche Flexibilisierung des Arbeitsmarktes die Beschäftigung erhöhen und gleichzeitig den Regierungen Zeit für große Reformen zum Thema Gesundheit, Bildung oder Pensionen geben. Wir sehen uns selbst als eine wichtige Drehscheibe am Arbeitsmarkt und somit auch als 'Sozialpartner'.", bestätigt der Trenkwalder-Vorstand die Rolle von Trenkwalder als großen Arbeitgeber.

Über Trenkwalder International AG

Trenkwalder ist Marktführer in Österreich und Ungarn sowie einer der führenden Personaldienstleister in CEE und SEE. Das Unternehmen ist mit mehr als 300 Standorten in 19 Ländern Europas vertreten und beschäftigt rund 70.000 Mitarbeiter/innen bei einem Umsatz von ca. 1 Mrd. Euro. Seit 2011 ist Trenkwalder Mitglied der deutschen Droege International Group AG.

Rückfragen & Kontakt:

Trenkwalder International AG

Mag. FH Sandra Reichl

+43 5 07 0 7 2300

s.reichl @ trenkwalder.com