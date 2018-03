Chatham House-Regeln für hochkarätige Konferenz aufgehoben

London (ots/PRNewswire) - Die 12. Wiederauflage von Europas grösstem Gipfel zum Thema unternehmerische Sozialverantwortung (CSR) und Nachhaltigkeit gibt den Teilnehmern aus Wirtschaft und Unternehmen Gelegenheit, Best Practices auszutauschen, die jüngsten Herausforderungen aus dem Bereich der Nachhaltigkeit zu diskutieren und wichtige Beziehungen zu knüpfen.

Zudem hat der Veranstalter, die Ethical Corporation, die jedes Jahr mehr als 3.000 multinationalen Unternehmen Business Intelligence zum Thema Nachhaltigkeit liefert, mitgeteilt, die Chatham House-Regeln würden für die Dauer des zweitägigen Responsible Business Summit vom 7. bis 8. Mai 2013 in London aufgehoben.

Referenten aus grossen Unternehmen wie der CEO der Bupa, Stuart Fletcher, der geschäftsführende Direktor von Greenpeace Grossbritannien, John Sauven, und Jane Griffiths, Vorstandsvorsitzende von Janssen EMEA, wirken an dem Gipfel mit und werden viele Herausforderungen rund um das Thema nachhaltige Unternehmensführung ansprechen, so etwa die Erfüllung wichtiger Anforderungen der sozialen Verantwortung und die Verbesserung der Umweltbelastung.

Die Veranstaltung wird sich in mehr als 20 Gruppensitzungen auf die schwierigsten CSR-Themen konzentrieren, so z. B. das Thema Nachhaltigkeit in der Wertschöpfungskette, die Umsetzung der Ruggie-Richtlinien für Menschenrechte, Öffentlich-Private-Partnerschaften und die Frage, wie man Mitarbeiter mit Kundenkontakt für das Thema CSR gewinnen kann.

Andrew Cave, Leiter des Konzernbereichs für Nachhaltigkeit bei der Royal Bank of Scotland, Christian Leitz, Leiter der unternehmerischen Sozialverantwortung bei der UBS AG und Antti Savilaakso, Direktor des Bereichs verantwortungsvolle Investition & Unternehmensführung bei Nordea, werden sich mit der Frage beschäftigen, wie man Vertrauen wiederherstellen und wie der Finanzsektor die Verbindung zu den Menschen, denen er dient, wiederfinden kann.

Der CEO der Bupa, Stuart Fletcher, der Vorsitzende der Region EMEA und CEO des Bereichs Depositenscheine bei BNY Mellon, Michael Cole-Fontayn, und Ronan Dunne, Chief Executive Officer von Telefonica UK (O2), werden die Frage erörtern, wie Unternehmen im Jahr 2020 Vertrauen schaffen können.

In weiteren Gruppensitzungen werden sich Belinda Scott, Leiterin der CSR bei der National Bank of Abu Dhabi, Claire Dixon, Vizepräsidentin der globalen unternehmerischen Sozialverantwortung bei GlaxoSmithKline, und Paul Ellingstad, Direktor für Nachhaltigkeit & Soziale Innovation bei BP, mit Schwellenmärkten und neuen Investmentmodellen mit sozialer Innovation auseinandersetzen.

Gregory Barker, Staatsminister für Klimawandel, wird ein einleitendes Grundsatzreferat zum Thema Öffentlich-Private-Partnerschaften halten:

Die Mobilisierung von Investitionen in grüne Technologien.

Der Gipfel wird ein Zusammentreffen von über 500 ranghohen Teilnehmern und mehr als 50 fachkundigen Referenten aus aller Welt.

Dabei treffen Referenten von Konzernen wie M&S, Microsoft, Unilever, BASF, Dow, Dupont, Rio Tinto, ASDA, Patagonia und Hyundai auf NGOs wie Oxfam, Ethical Trading Initiative, EABIS, Cranfield School of Management, die Europäische Kommission und das Institute of Human Rights and Business.

Toby Webb, Gründer der Ethical Corporation, sagte: "Anstelle der üblichen PowerPoint-Präsentationen werden wir Fallbeispiele verwenden, um Diskussionen und Debatten mit unseren Referenten anzuregen. Wir werden über Twitter kommunizieren, Live-Umfragen durchführen, "Fragestunden"-Debatten und themenbezogene Diskussionen am runden Tisch anbieten.

Zu den diesjährigen Referenten gehören unter anderem CSR-Leiter führender Unternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jordanien und Hongkong, so dass wir eine wirklich globale Perspektive erhalten.

Zudem laden wir die Presse ein, sich in kleinen Gruppen den Teilnehmern anzuschliessen, um diesem Responsible Business Summit eine grössere Relevanz und Herausforderung zu verleihen als jemals zuvor."

Informationen zur Ethical Corporation

Die Ethical Corporation liefert seit 2001 Business Intelligence zum Thema Nachhaltigkeit, und ihre Konferenzen werden weithin als die besten in diesem Bereich anerkannt. Das Unternehmen liefert Grossunternehmen, NGOs, Denkfabriken, Hochschulen, Regierungen und Dienstleistern aus dem Bereich unternehmerische Nachhaltigkeit objektive Analysen. Die Ethical Corporation konzentriert sich voll und ganz auf die globale ethische Unternehmensführung und die Frage, wie Grossunternehmen auf die Agenda der Nachhaltigkeit reagieren.

Das Aushängeschild der Organisation ist der Responsible Business Summit, der jedes Jahr in der ersten Maiwoche in London stattfindet. In den vergangenen drei Jahren wurde der Gipfel auch in New York abgehalten, und in diesem Jahr geht er zum ersten Mal nach Asien.

