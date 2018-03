"Bewusst gesund" fragt: Wie gesund sind Ostereier?

Weitere Themen: Darmspiegelung, Piloxing und richtige OP-Vorbereitung

Schmerzfrei - Keine Angst vor der Darmspiegelung

Für die meisten Menschen ist Gesundheit das höchste Gut. Dennoch nutzen viele nicht die Möglichkeit von Vorsorgeuntersuchungen. Bei Erkrankungen wie Darmkrebs kann das unabsehbare Folgen haben. Jährlich gibt es 5.000 Neuerkrankungen und knapp 2.500 Todesfälle. Die schlechte Nachricht: Darmkrebs äußert sich lange nicht. Warnsignale wie Verstopfung, Durchfälle, Krämpfe kommen oft erst, wenn die Erkrankung meist schon weit fortgeschritten ist. Die gute Nachricht: Rechtzeitig erkannt, kann er oft komplett geheilt werden. Die beste Methode zur Früherkennung ist die Darmspiegelung, die ab dem 55. Lebensjahr empfohlen wird, auch wenn man kein Risikopatient ist. Gestaltung: Karin Fürhapper.

Schlagfertig - Neuer Fitnesstrend Piloxing

Pilates steht in der Hitliste der beliebtesten Sportarten ganz oben. Ruhig und konzentriert ausgeführte Übungen kräftigen die Muskulatur und verbessern auch die Haltung. Beim Boxen sind Schnelligkeit und Ausdauer gefragt - und wenn man nun beides miteinander verbindet hat, hat man auch schon eine neue Trendsportart: Piloxing, das - wie könnte es anders sein - aus den USA zu uns kommt. Hollywoodstars schwören auf diese Kombination von Pilates und Boxen. Das intensive Ganzkörpertraining verspricht Muskelaufbau, Körperstraffung und Anregung des Herz-Kreislauf-Systems. "Bewusst gesund" hat an einer Trainingsstunde teilgenommen. Gestaltung: Steffi Hawlik.

Genussvoll - Wie gesund sind Ostereier?

Was wäre Ostern ohne Ostereier? Für viele Menschen gar nicht denkbar. Also werden auch heuer wieder die bunt gefärbten Eier versteckt, gesucht, gefunden und gegessen. Allerdings sehr häufig mit schlechtem Gewissen - wegen des Cholesterins. Doch frische Hühnereier sind weit besser als ihr Ruf und enthalten auch wichtige Nährstoffe und Vitamine. "Bewusst gesund" hat vor der großen Eiersuche bei einer Ernährungsexpertin nachgefragt, was am Ei gesund ist und vor allem wie viele man davon essen darf. Gestaltung: Steffi Hawlik.

"Bewusst gesund"-Tipp zum Thema "richtige OP-Vorbereitung"

Eine Operation bedeutet in jedem Fall einen erheblichen Eingriff in den Organismus, der den Körper auch stark belasten kann. Damit eine geplante Operation auch tatsächlich erfolgreich verläuft, kann man auch als Patient einiges dazu beitragen. Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn erklärt, worauf es ankommt.

