Mit Sicherheit ein guter Kinderwagen: Der neue Britax affinity ist ab 28. März 2013 im Handel verfügbar

Ab dem 28. März 2013 muss es kein 'entweder/oder' mehr sein: Mit dem neuen Britax affinity kommt ein Kinderwagen in den Handel, bei dem sich Eltern nicht mehr zwischen Sicherheit, Komfort und Stil entscheiden müssen. Der neue Kinderwagen von Britax Römer vereint wichtige Funktionen für Eltern und Kind und punktet auch in Sachen Optik.

Sicherheit auf allen Ebenen - für Eltern und Kind

Das 5-Punkt-Sicherheitsgurtsystem mit gepolsterten, höhenverstellbaren Schultergurten, die solide Fußbremse und die verriegelbaren, vorderen Schwenkräder sind Sicherheitsfaktoren, die den Britax affinity auszeichnen. Britax Römer setzt bei seinem neuen Kinderwagenmodell außerdem auf eine neuartige Diebstahlsicherung:

Jeder Britax affinity ist mit einer individuellen Kennziffer versehen. Besitzer können sich mit dieser Code-Nummer bequem und kostenlos online oder per App unter www.code-no.com registrieren. Der Status der Kennziffer kann rund um die Uhr und weltweit online überprüft werden. Jeder gemeldete Kinderwagendiebstahl führt automatisch zur Anzeige. Britax Römer ist aktuell der einzige Hersteller auf dem Markt, der diesen Service anbietet.

Komfortgedanke trifft auf elegantes Design

Dank technischen Raffinessen, wie beispielsweise dem integrierten Click & Go® Adapter oder der einstellbaren Federung, gekoppelt mit 18 verschiedenen Farbkombinationen und einem schlichten und sauberen Design, punktet der Britax affinity mit Sicherheit durch Funktion und Optik.

Der Britax affinity ist für eine UVP von 499 Euro im Fachhandel verfügbar.

Detaillierte Informationen sowie Bildmaterial und ein Händlerverzeichnis erhalten Sie unter: www.britax-affinity.de oder www.britax-roemer.de

Über Britax Römer Kindersicherheit GmbH

Die Britax Römer Kindersicherheit GmbH ist ein international operierendes Unternehmen mit Sitz in Ulm. Der Anbieter steht seit 40 Jahren für Kindersicherheit - mit wegweisenden, umweltfreundlichen Produkten, denen Eltern schon seit Generationen vertrauen. Britax Römer entwickelt Auto- und Fahrrad-Kindersitze, Kinderwagen und Travel Systeme auf qualitativ höchstem Niveau. Das Unternehmen brachte zudem zusammen mit VW den ersten ISOFIX-Kindersitz auf den Markt. Darüber hinaus engagiert sich Britax Römer weltweit in Sicherheitsorganisationen für die Jüngsten im Straßenverkehr. Im deutschsprachigen Raum hält das Unternehmen seit Jahren die Marktführerschaft bei Auto- und Fahrrad- Kindersitzen und gehört zudem zu den führenden Unternehmen in Zentraleuropa. Britax Römer zählt zu den wenigen Herstellern, deren Qualitäts-Management-System sich nach den strengen Anforderungen der Automobilindustrie richtet. www.britax-roemer.de

