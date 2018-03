Ekahau führt die nächste Generation des Ekahau Site Survey(TM) 6.0 für die Wi-Fi-Netzwerkplanung und Organisation gemäß IEEE 802.11ac ein

Reston, Virginia (ots/PRNewswire) - Ekahau Site Survey ESS(TM) 6.0 stellt hoch entwickelte Wi-Fi-Tools für die Planung, Analyse und Messung der 802.11ac-Netzleistung bereit

Ekahau Inc., der führende Anbieter von Real-Time Location Systems (RTLS) und innovativen Wi-Fi Planungs- und Einsatztools, kündigte heute die neue Ekahau Site Survey(TM) Version 6.0 (ESS[TM]) mit Unterstützung für 802.11ac-Geräte an. ESS[TM] ist das führende Wi-Fi Design- und Einsatzsoftwaretool, [http://www.ekahau.com/products/ekahau-site-survey/overview.html?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=ess_6_pr] das eine rationelle Planung, Vor-Ort-Vermessung undAdministration von Wi-Fi Netzen ermöglicht.

Der im Entstehen begriffene Wi-Fi Standard der nächsten Generation 802.11ac bringt eine Reihe von Verbesserungen mit sich, die zu höheren Datenübertragungsraten und Übertragungskapazitäten führen. Um die neuen Funktionen vollständig nutzen zu können, ist ein Verständnis der 802.11ac-Technologie erforderlich, während gleichzeitig höhere Anforderungen an die Netzwerkplanung und Analyse gestellt werden. ESS[TM] 6.0 bietet sowohl einen manuellen, als auch einen automatischen Netzplanungsmodus mit automatischer AP-Positionierung und Kanaloptimierung zur Minimierung von Störungen, Kanalüberlappungen und zur Sicherung einer angemessenen Netzabdeckung an. Zusätzlich erhält der Nutzer bei der Auswahl des AP-Typs automatisch Informationen zu den 802.11ac-Eigenschaften des jeweiligen Geräts innerhalb des ESS(TM) Software-Tools.

Die ESS(TM) 6.0 Software erstellt ein Modell der wichtigsten 802.11ac-Parameter und ermöglicht eine Schätzung der Netzkapazität für eine Reihe von Client-Geräten, die vom Nutzer konfiguriert werden können, sowie für die Anwendungen auf diesen Geräten. ESS(TM) 6.0 ermöglicht es den Wi-Fi Administratoren, eine Abschätzung darüber vorzunehmen, wie sich die Netzkapazität beispielsweise beim Einsatz von 802.11ac-Geräten der zweiten Generation zur Netzkapazität beim Einsatz von Geräten der ersten Generation unterscheiden wird.

"Das Ziel bei der Durchführung einer Netzanalyse besteht darin, die Netzkapazität verstehen zu lernen - das heisst zu wissen, ob diese die erforderlichen Standards erfüllt und mit der zunehmen Anzahl von Wireless-Clients fertig wird, die das Ergebnis des aktuellen BYOD-Trends ist (Verwendung eigener Wireless-Geräte)", meint Mikko Lauronen, Product Manager bei Ekahau Wi-Fi Tools. "Das ESS(TM) Feature zur Kapazitätsanalyse ermöglicht es den Nutzern, die Kapazität des geplanten Netzes mit unterschiedlichen Sätzen von Client-Geräten und unterschiedlichen Datenverkehrsmodellen abzuschätzen", ergänzt Lauronen.

Die Live-Wi-Fi Netzanalyse [http://www.ekahau.com/products/ekahau-site-survey/features/network-analysis.html?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=ess_6_pr] , eine Schlüsselfunktion von ESS[TM],ermöglicht die Messung und Verifikation der 802.11ac-Eigenschaften von APs einschliesslich einer Reihe unterstützter räumlicher Ausbreitungscharakteristiken, Kanalbandbreiten und weiterer wichtiger Parameter. ESS[TM] ermöglicht es den Kunden, alle Vorteile einer erhöhten Netzleistung geniessen zu können, die sich aus der Einführung des 802.11ac-Standards ergeben.

Ekahau Site Survey(TM) 6.0 kann jetzt über den Ekahau Webshop (für den amerikanischen Kontinent) sowie über die Ekahau-Fachhändler und Distributoren bezogen werden. Weitere Informationen finden sie hier:

http://www.ekahau.com/ess [http://www.ekahau.com/ess?utm_source=pr&utm_medium=pr&utm_campaign=ess_6_pr].

