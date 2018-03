Verein PFOTENHILFE: "Tierfreunde des Jahres 2012" wurden gewählt

Gewinner kommen aus Oberösterreich, Niederösterreich und dem Burgenland

Wien (OTS) - Anfang des Jahres wurde vom Verein PFOTENHILFE erstmals der Preis "Tierfreund des Jahres" ins Leben gerufen. Ziel war es dabei, Privatpersonen, die sich für Tiere engagieren, mit diesem Preis auszuzeichnen und ihnen für ihre Hingabe für Tiere zu danken. Unter über 100 Einsendungen hat nun eine Tierschutz-Jury die drei glücklichen Gewinner gewählt: Christa Jandl (Burgenland), Anita Mühlböck (OÖ) und Susanne und Alexander Kovács (NÖ).

Christa Jandl aus Schachendorf hat in ihrem Leben Beachtliches geleistet. In den vergangenen Jahren hat sie es geschafft, fast 1000 Streunerkatzen einzufangen, kastrieren zu lassen und anschließend in ihrem angestammten Revier frei zu lassen. In ihrem Zuhause kümmert sie sich außerdem aufopfernd um über 40 Katzen, die krank oder verletzt sind. "Als ich Frau Jandl besuchte, um ihr den Preis zu überreichen, war ich begeistert. Das überwältigende Engagement, das sie für ihre Katzen aufbringt, war nicht zu übersehen. Sie hat wahrlich ihr Leben den Tieren gewidmet." berichtet Sonja Weinand, Sprecherin des Verein PFOTENHILFE.

Tierschutz kennt auch bei Anita Mühlböck keine Grenzen. In ihrem Haus in Lochen hat sie bereits dutzende Kätzchen mit der Flasche aufgezogen, zahlreiche hilfsbedürftige Igel über den Winter gebracht und sogar einem Schwein das Leben gerettet. Auch sie hat etliche Streunerkatzen in ihrer Umgebung kastrieren lassen.

"Begeistert hat mich auch die Familie Kovács aus Langenzersdorf. Ihre Leidenschaft gilt neben drei Katzen und einem Hund vor allem den Igeln." sagt Weinand. Der gesamte Garten wurde zeitaufwändig zum Igel-Paradies umgebaut. Jahr für Jahr werden hier zahlreiche Tiere gesund durch den Winter gebracht. Vor allem um junge und verletzte Igel kümmert sich das Ehepaar mit viel Liebe. Ein Herz für Tiere haben die beiden damit auf jeden Fall bewiesen.

Auch nächstes Jahr wird die beliebte Auszeichnung wieder verliehen. "Gerne können Sie uns schon jetzt Menschen nennen, die sich für Tiere einsetzen und die Bezeichnung "Tierfreund des Jahres 2013" verdient haben." informiert Weinand abschließend. Nominierungen senden Sie bitte an info @ pfotenhilfe.org, Kennwort "Tierfreund des Jahres 2013". Der Preis wird, wie auch in diesem Jahr, rund um den Frühlingsbeginn verliehen werden.

