Bundespräsident Dr. Fischer gratuliert Prof. Dr. Dihle zum Geburtstag

Wien (OTS) - Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat Prof. Dr.h.c. mult. Dr. Albrecht Dihle zum 90. Geburtstag ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er dessen eindrucksvolles Wirken als Altphilologe würdigt.

"Mit Ihren zahlreichen Publikationen auf dem Gebiet der antiken Philosophie haben Sie internationales Ansehen erworben, das auch in vielen Ihnen erwiesenen Ehrungen seinen Ausdruck findet", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Präsidentschaftskanzlei, Presse- und Informationsdienst

Tel.: (++43-1) 53422 230

pressebuero @ hofburg.at

http://www.bundespraesident.at