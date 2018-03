Währing: Gesundheitsnetz-Abend "Ernährung und Psyche"

Wien (OTS) - Marianne Tischler hält am Dienstag, 2. April, im "Währinger Rathaus" (18., Martinstraße 100) einen Vortrag mit dem Titel "Einfluss der Ernährung auf Ihre Psyche". Ab 19.00 Uhr redet die Ernährungswissenschaftlerin über Lebensmittel, die zu einer positiven Gefühlslage beitragen sollen. Ob der Magen-Darm-Trakt "fühlen" sowie das Leben mitbestimmen kann, wird ebenfalls erörtert. Außerdem setzt sich die Vortragende mit möglichen Auswirkungen von Emotionen auf das Essverhalten der Menschen auseinander. Organisiert wird die Veranstaltung im Sitzungssaal des Amtshauses (1. Stock) von der Vereinigung "Gesundheitsnetz Währing". Der Eintritt ist frei.

Die laufende Informationsarbeit der "Netz"-Mitglieder betrifft verschiedenste Gesundheitsthemen und wird seitens des Bezirkes unterstützt. Auskünfte zum kommenden Abend mit dem Schwerpunkt "Ernährung und Psyche" und anderen Zusammenkünften im Amtshaus Währing gibt das Büro-Team der Bezirksvorstehung Währing unter der Rufnummer 4000/18 115 oder per E-Mail: post @ bv18.wien.gv.at. E-Mails an das "Gesundheitsnetz Währing" sind an folgende Adresse zu schicken: netz18 @ aon.at.

Allgemeine Informationen:

o Ernährungswissenschaftlerin Marianne Tischler: www.letyourbodytalk.at o Gruppierung "Gesundheitsnetzwerk Währing": www.netz18.at

