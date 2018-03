Sparen Sie 10% an allen Packs von Autozubehör bei dem führenden Hersteller von Autozubehör auf dem Deutschen Markt, Travall

Kranenburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Travall bietet einen Rabatt von 10% an Packs von Autozubehör, welches man online auf Travall erwerben kann.

Travall ist ein renommierter Hersteller von hochwertigem, fahrzeugspezifischem Autozubehör und das neueste Angebot ermöglicht Tierbesitzern Ihr Fahrzeug mit langlebigen Zubehör auszustatten. Die Kunden können sich über einen Rabatt von 10% freuen wenn sie ein Travall Pack erwerben, welches aus einem Hundegitter,

einer Trennwand und einer

Kofferraumwanne besteht. Ausserdem bietet das in Kranenburg ansässige Unternehmen eine lebenslange Garantie an seinen Hundegittern und Trennwänden, welche diese Produkte gegen jeweilige Mängel, die bei normalen Gebrauch auftreten können schützt.

Travall ist der weltweit grösste Hersteller von Hundegittern und bietet Hunderte von fahrzeugspezifischen Applikationen sowie auch eine ganze Reihe von hochwertigen Produkten. Das dedizierte Designteam arbeitet zusammen mit Ingenieuren, die jedes kritische Aspekt des Fahrzeuges messen. So gewährleisten sie, dass alle Produkte für eine sichere und präzise Montage geeignet sind. Das Hundegitter wurde entworfen um sicher im Fahrzeug installiert zu werden und in der Kombination mit der Trennwand kreiert es den dedizierten Platz für Haustiere, Lebensmittel und andere Fracht innerhalb des Kofferraumes. Das Pack ist vervollständigt durch die strapazierfähige Kofferraumwanne hergestellt aus flexiblem, robustem Gummi. Die Matte hat ein einzigartiges Design, welches das Vergiessen verhindert und hilf den Innenraum des Fahrzeuges vor Schmutz und Flüssigkeiten zu schützen.

Alle Hundegitter und Trennwände von Travall sind aus einem einzigartigen weichen Stahlrohr hergestellt, welches mit Präzision lasergeschnitten und mit Pulverbeschichtung für Haltbarkeit vollendet wurde. Jedes Produkt von Travall wird kontrolliert bevor es für den Vertrieb in die ganze Welt verpackt wird. Travall hat ein gutes Renommee als ein Anbieter von hochwertigen, langlebigen Produkten und der neueste Rabatt ist ein grosser Anreiz für jeden Kunden, der sein Fahrzeug mit diesem populären Zubehör ausstatten möchte.

Erwerben Sie ein Hundegitter, eine Trennwand und eine Kofferraumwanne über den Online-Shop von Travall, so dass Sie den Rabatt von 10% an der Kasse erhalten. Der Auswahlprozess Online ermöglicht dem Kunden sein genaues Fahrzeug und Modell zu wählen, so dass der Kunde das richtige Zubehör für sein Auto kaufen kann. Für weitere Informationen über Travall besuchen Sie http://www.travall.de

Rückfragen & Kontakt:

Kontakt: Kishan Gajjar, +49-(0)800-589-0728; Travall ASG Group

Ltd., Im Schlop 21, Industriegebiet Hammereisen, D-47559 Kranenburg