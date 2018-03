"profil"-Umfrage: 42% der Österreicher gehen nie in die Kirche

Nur 18% regelmäßige Kirchgänger

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner Freitag erscheinenden Ausgabe berichtet, gehen 42% der Österreicher nie in die Kirche. 36% besuchen den Gottesdienst nur zu Feiertagen wie Ostern oder Weihnachten. Lediglich 18% Prozent der Befragten gehen laut der im Auftrag von "profil" vom Meinungsforschungsinstitut Karmasin Motivforschung durchgeführten Umfrage regelmäßig in die Kirche. 4% machten dazu keine Angabe.

Offenbar kann auch der neue Papst nicht stärker zum Kirchgang motivieren. Magere 5% aller Befragten geben an, wegen Franziskus öfter einen Gottesdienst zu besuchen. Die große Mehrheit (91%) hat das nicht vor. 4% wollten dazu nichts sagen.

