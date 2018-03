Offizielle GRE®-App für Mobilgeräte jetzt im Handel

(PRN) - - Die beste und zuverlässigste Vorbereitungsanwendung für den überarbeiteten GRE®-General Test

Princeton, New Jersey (ots/PRNewswire) - Die erste offizielle GRE®-Anwendung zur Testvorbereitung für Mobilgeräte, die ab jetzt im App Store erhältlich ist, bietet Testteilnehmern eine besonders präzise und informative Vorbereitung für unterwegs. Dank der App können die Benutzer sich selbst abfragen, ihren Fortschritt je nach Kategorie auswerten und die Tage bis zu ihrem Prüfungstermin zählen. Auf der Grundlage der 2. Ausgabe des Offiziellen Handbuchs zum überarbeiteten GRE®-General Test bietet die Anwendung den Benutzern echte Testfragen, Antworten und Erklärungen sowie wertvolle Tipps und Strategien.

"Wir haben diese App entwickelt, weil ein zuversichtliches Gefühl am Tag der Prüfung und eine gute Vorbereitung für die Testteilnehmer an erster Stelle stehen", erklärt Dawn Piacentino, Leiter für Kommunikation und Dienstleistungen des GRE-Programms bei ETS. "Viele Kandidaten melden sich zum überarbeiteten GRE-General Test an, um sich damit an Hochschulen weltweit zu bewerben. Mit dieser App haben sie ihren Test-Experten immer dabei, egal wo sich gerade befinden."

Für nur 4,99 USD bietet das Starter Pack der Anwendung mit 50 echten Testfragen, wertvollen Tipps zur Beantwortung der jeweiligen Fragetypen und Schreibaufgaben wie Beispielantworten ebenso wie Bewertungstabellen einen Überblick über den überarbeiteten GRE-General Test. Das In-App-Erweiterungspaket zum Preis von 19,99 USD bietet 250 zusätzliche echte Testfragen, weitere schriftliche Aufgaben und einen Überblick über den GRE-Mathematikteil. Als Zusatz zu den bereits beliebten Tools zur Testvorbereitung wie beispielsweise The Official Guide, der als eBook und als gedruckte Ausgabe erhältlich ist, das GRE®-Success Starter-Video und die kostenlose POWERPREP® II-Software bietet die App den Testkandidaten eine weitere Hilfe zur Vorbereitung auf den Prüfungstag.

Am Prüfungstag sind diejenigen, die sich mit den Tools der ETS, dem Entwickler des Tests, auf den Test vorbereitet haben, mit dem für die Prüflinge eingängig konzipierten Testformat bereits vertraut. Zu diesen Funktionen gehören die Vorschau und das Überspringen von Fragen und die Überarbeitung der Antworten, alles innerhalb eines Abschnitts. So haben Testteilnehmer die Freiheit, ihre eigenen Teststrategien anzuwenden. Dank der neuen ScoreSelect(SM)-Option können die Testteilnehmer nun entscheiden, welche ihrer berichtspflichtigen GRE-Ergebnisse an die entsprechende Institution geschickt werden sollen. Diese Option stand bislang noch bei keinem Zulassungstest für eine Hochschule zur Auswahl. "Wir haben all diese Optionen eingeführt, um den Testteilnehmern die Werkzeuge zu bieten, die ihren Bedürfnissen am besten entsprechen und dazu beitragen, ihr Selbstvertrauen zu fördern", fügt Piacentino hinzu.

Das offizielle Handbuch zum GRE®-Test wurde von gWhiz entwickelt und von der ETS und McGraw-Hill gemeinsam veröffentlicht. "Diese App bietet eine neue, dynamische Art der Vorbereitung auf den GRE-Test", erklärt Philip Ruppel, Präsident von McGraw-Hill Professional. "Dank der hervorragenden Benutzererfahrung, die die App den Prüflingen bietet, stellt sie eine ganz neue Entwicklung in unserer Beziehung zur ETS bei der Veröffentlichung von offiziellen Testhandbüchern dar."

Weitere Informationen zur offiziellen GRE-Lernanwendung und der gesamten Produktpalette an offiziellen Tools vom Testentwickler zur Vorbereitung auf den GRE-Test finden Sie auf www.ets.org/gre/prepare. Um die Mobile-App für iPhone® und iPad® noch heute zu kaufen, besuchen Sie den App Store(SM). Die App-Version für Android-Plattformen kommt in Kürze in den Handel.

Informationen zu ETS

Bei ETS setzen wir uns für Qualität und Gleichheit in der Bildung für Menschen weltweit ein, indem wir auf fundierter Forschung basierende Tests entwickeln. ETS bietet Einzelpersonen, Bildungseinrichtungen und Regierungsbehörden maßgeschneiderte Lösungen zur Zertifizierung von Lehrkräften, für Englischkurse, für die Grund-, Sekundar- und die weiterführende Bildung und führt außerdem Bildungsforschung, Analysen und Studien durch. ETS wurde 1947 als gemeinnützige Organisation gegründet und entwickelt, verwaltet und bewertet über 50 Millionen Tests jährlich, darunter auch den TOEFL®- und TOEIC®-Test die GRE®-Tests und The Praxis Series(TM)-Bewertungen in mehr als 180 Ländern an über 9.000 Standorten weltweit. www.ets.org

Informationen zu gWhiz gWhiz wurde 2008 gegründet und hat sich als einen Namen führender Anbieter ansprechender mobiler Bildungsanwendungen gemacht. Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Entwicklung von innovativer Bildungssoftware, die Berufstätigen und Schülern aller Altersklassen lebenslanges Lernen ermöglichen soll. Derzeit sind hunderte Titel des Unternehmens auf Plattformen wie den iOS-Geräten von Apple, Android (darunter auch Kindle Fire und Nook), BlackBerry und auf Netbooks verfügbar, und die Erfahrung des Unternehmens ist in der Branche unübertroffen. gWhiz ist davon überzeugt, dass die moderne Mobiltechnologie eine einzigartige Chance bietet, gute und unterhaltsame Instrumente zum gemeinsamen Lernen sowie für unterwegs anzubieten. Weitere Informationen finden Sie auf www.gwhizmobile.com, oder besuchen Sie uns auf Facebook

oder Twitter.



Informationen zu McGraw-Hill Professional McGraw-Hill Professional, eine Tochtergesellschaft von McGraw-Hill Education, ist ein weltweit tätiger, führender Anbieter gedruckter und elektronischer Inhalte und Dienstleistungen für die Bereiche Medizin, Technik und Wirtschaft. Zu den Angeboten des Unternehmens gehören Referenz- und Zertifizierungsbücher für alle professionellen und pädagogischen Disziplinen sowie Online-Lösungen zu Medizin und Gesundheit, Technik, Wirtschaft ebenso wie zu wissenschaftlichen Themen. Weitere Informationen finden Sie auf http://www.mhprofessional.com.

Das Unternehmen McGraw-Hill Education bietet digitale Lernmethoden, kann sich auf seine über 100-jährige pädagogische Kompetenz berufen und damit Lösungen anbieten, die das Lernen weltweit verbessern. McGraw-Hill Education ist der führende Anbieter von anpassungsfähiger Lerntechnologie mit der Vision, besonders individuelle Lernerfahrungen zu schaffen, die Lernende rund um die Welt auf ihre Zukunft vorbereiten. Das Unternehmen betreibt Niederlassungen in Nordamerika, Indien, China, Europa, dem Nahen Osten und Südamerika und bietet seine Lernlösungen in mehr als 60 Sprachen an. Weitere Informationen finden Sie auf www.mheducation.com.

