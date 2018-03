TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Donnerstag, 28. März 2013, von Max Strozzi: "Das Vertrauen in die AUA ist verflogen"

Innsbruck (OTS) - Vor drei Monaten hatte AUA-Chef Jaan Albrecht angekündigt, die Verwaltung nach Innsbruck zu verlagern. Jetzt wird sie von Tirol samt 109 Jobs abgezogen. Wie die Airline mit den Tiroler Mitarbeitern umgeht, ist gelinde gesagt eine Sauerei.

Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Die Halbwertszeit der Aussagen von der AUA-Führung scheint kürzer als die Flugzeit von Innsbruck nach Wien. Erst im vergangenen Dezember hatte AUA-Chef Jaan Albrecht eine Standortgarantie für Innsbruck abgegeben. Die Verwaltung sollte in der Tiroler Landeshauptstadt gebündelt werden, die gesamte mittel- und langfristige Flugadministration sollte in Innsbruck entstehen, die Dienst-, Rotationen- und Ressourcenplanung sollte von Innsbruck aus koordiniert werden. Und die Zahl der Mitarbeiter in Tirol sollte mit rund 400 stabil bleiben.

Alles Schnee von vor drei Monaten. Umgesetzt wird im Laufe des Jahres das genaue Gegenteil. Die Verwaltung wird in Wien konzentriert, womit AUA-Chef Albrecht und der neue Tyrolean-Geschäftsführer Klaus Froese gestern bei ihrem Rückflug nach Wien auch gleich ein Viertel der Tyrolean-Jobs aus Innsbruck mit im Fluggepäck hatten. Statt den vor vier Monaten angekündigten stabilen Arbeitsplätzen wird sich der Großteil der betroffenen 109 Innsbrucker Tyrolean-Mitarbeiter eine neue Stelle suchen müssen. Das Angebot an die Beschäftigten, mit nach Wien übersiedeln zu können, ist zynisch. Es lassen sich nicht 109 Tiroler Familien nach Wien transferieren, sofern sie es überhaupt wollen. Das wissen auch die Chefs.

Erst der Betriebsübergang zur Tyrolean hat das Überleben der AUA gesichert. Von vielem war nach der Rettung der Airline die Rede. Unter anderem von Akzeptanz, von Respekt und davon, das Vertrauen wiederherzustellen. Mit der gestrigen Schubumkehr ist jegliches Vertrauen verloren gegangen und auch der naive Glaube, das Schicksal der Airline werde nicht von der Wiener Lobby beeinflusst.

In Innsbruck verbleiben 130 Beschäftigte im Bereich Technik beziehungsweise Wartung der Dash-Flugzeuge. Dazu rund 100 im Call-Center, das vor einiger Zeit in eine eigene Firma ausgelagert wurde, sowie insgesamt rund 70 Crewmitglieder und Beschäftigte als Bodenpersonal. Und nach dem Aus für die Verwaltung geht auch unter den restlichen Mitarbeitern die Angst um. Denn eines ist gestern klar geworden. Mittlerweile lässt sich nicht mehr sagen, was denn gemeint ist, wenn die Airline-Chefs sich zur Technikabteilung und zum Call-Center in Innsbruck bekennen. Soll das für die verbliebenen 300 Tyrolean-Mitarbeiter in der Landeshauptstadt beruhigend sein oder ist das schon die nächste Drohung?

