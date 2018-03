WirtschaftsBlatt-Leitartikel: Bilanzprüfer: Die neuen Lieblinge des OGH - von Oliver Jaindl

Ein Privileg für haftpflicht-versicherte Prüfer ist sonderbar

Wien (OTS) - Klar ist: Wir leben in einem demokratischen, auf Rechtsstaatlichkeit basierendem Staat - und wenn der Oberste Gerichtshof (OGH) etwas sagt, dann ist das so - Punkt. Die Rechtsanwender müssen sich an der Ansicht des OGH orientieren. Er hat "in seiner unendlichen Weisheit", wie Jus-Professoren gerne süffisant anmerken, entschieden. Wie im Fall (1Ob35/12x) um einen Gläubiger, der sich auf geprüfte Bilanzen (eines in Wahrheit toten Unternehmens) verlassen hatte. 2012 legte der OGH fest, dass bei geschädigten Außenstehenden (Bank, Gläubiger, Anleger) Ansprüche gegenüber dem Prüfer nach fünf Jahren verjähren (absolute Frist) - egal, ob der Schaden erst später erkennbar wurde.

Nun hat das Höchstgericht eine neue Entscheidung (3Ob230/12p) präsentiert - diesmal im Fall AvW. Der Inhalt sinngemäß: Naja, wenn vielleicht Malversation (Vorsatztat) im Spiel war, dann könnte es ja auf die Erkennbarkeit des Schadens ankommen: Somit beträgt die Verjährungsfrist fünf Jahre ab Erkennbarkeit (Warum nicht drei Jahre, wie im allgemeinen Zivilrecht?).

Die jetzige Situation kennzeichnen gerade aus Anleger- oder Gläubigersicht praktische und rechtspolitische Aspekte. Die praktischen: Dass man einen Abschlussprüfer Mittäterschaft vorwerfen kann, ist wohl eher selten der Fall. Den einzigen Vorwurf, den man ihm meist machen wird können, ist, dass er nicht genau geprüft und seine Zweifel nicht mit der Verweigerung oder Einschränkung des Bestätigungsvermerks Ausdruck verliehen hat.

Das ist aber Fahrlässigkeit und nicht Vorsatz. Das bedeutet, dass der OGH den Anlegern einen Pyrrhussieg beschert hat: Gerade der Fall AvW hat gezeigt, dass Malversationen über Jahre laufen - Zeitspannen, die über die fünfjährige Frist hinausgehen. Und da den Prüfern meist nur Schlampigkeit vorgeworfen werden kann, wären die Anleger- oder Gläubigeransprüche stets verjährt.

Und der rechtspolitische Aspekt: Es erscheint sonderbar, dass der OGH haftpflichtversicherten Prüfern das Privileg zukommen lässt, dass sie nach fünf Jahren aus dem Schneider sind. Auf der anderen Seite stehen Gläubiger und Anleger, die nur in seltenen Fällen innerhalb der Frist erkennen werden können, dass der Bestätigungsvermerk das Papier nicht wert war, auf dem er unterzeichnet wurde. Also: Hat hier der OGH letztlich nicht zugunsten einer ohnehin versicherten Minderheit und zulasten der nicht versicherten Mehrheit entschieden? Conclusio: Die Entscheidung ist hinzunehmen - das ist Rechtsstaatlichkeit. Sie kann aber sehr wohl kritisch hinterfragt und diskutiert werden - das ist Demokratie.

