Mit seiner Sammlung programmierbarer 100G-Lösungen auf Basis der firmeneigenen 3PLDs der ABAX2-P-Reihe setzt Tabula branchenweit neue Maßstäbe

(PRN) - - Beispiellose Funktionsvielfalt durch die Kombination vier branchenführender Technologien

Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Das sich auf die gezielte Weiterentwicklung programmierbarer Logik-Lösungen für Netzwerkinfrastruktursysteme spezialisierende Unternehmen Tabula Inc. kündigte heute eine umfassende Sammlung hochleistungsfähiger Paketverarbeitungslösungen an. Mithilfe der Sammlung können die anspruchsvollsten Probleme beim Umstieg von 10 auf 40G und 100G gelöst werden. Insbesondere betrifft dies das Routing hochleistungsfähiger Busse, den RAM-Datendurchsatz direkt auf dem Chip und das sogenannte Timing Closure ultra-hochleistungsfähiger Funktionen, die für derartige Systeme benötigt werden.

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130326/SF83415)



In Kombination mit Tabulas neuem ABAX2P1 3PLD (der erste der ABAX2-P-Reihe) bieten die Paketverarbeitungslösungen eine einzigartige Funktionsvielfalt und ermöglichen unter anderem die Verarbeitung von bis zu vier 100G-Streams auf einem einzigen Chip. Hinzu kommt eine Suchmaschine mit 100G-Paketdaten-Unterstützung sowie eine 12x10G-zu-100G-Brücke. Diese wegweisenden Entwicklungen wurden dank der branchenführenden Technologie von Tabula in vier wichtigen Bereichen ermöglicht: 1) programmierbare 3D-Architektur, 2) RTL-Compiler, 3) hochmoderne Prozesstechnologie und 4) 3PLD-Bauteile. Ab dem 8. April wird Tabula seine hochleistungsfähigen Paketverarbeitungslösungen im Zuge einer erstmals stattfinden Serie verschiedener Spacetime-Foren vorstellen. Die Serie eintägiger Seminare wird in einem Dutzend verschiedener Städte in Nordamerika, Asien und Europa bis in den Mai fortgesetzt. Mehr als 250 Ingenieure von Originalgeräteherstellern großer Telekommunikations- und Netzwerksysteme werden voraussichtlich an den Veranstaltungen teilnehmen.

"Beim Umstieg von 10G auf 40G bis 100G haben FPGA-Nutzer große Schwierigkeiten, den für diese Systeme erforderlichen Datendurchsatz zu liefern", so Rich Wawrzyniak, Senior-Marktanalyst im Bereich ASIC und SoC der Semico Research Corp. "Tabula stellt mit diesem Satz programmierbarer Lösungen unter Beweis, dass der 3PLD des Unternehmens bis zu vier 100G-Streams auf einem einzigen programmierbaren Gerät unterstützt. Mit sonstigen programmierbaren Lösungen war dies bisher nicht möglich."

Die hochleistungsfähige Referenzdesign-Sammlung zur Paketverarbeitung besteht aus:

-- einem Referenz-Designkit für 12x10G-zu-100G-Brücken auf Grundlage einer Gruppierungsfunktion, die üblicherweise in Kommunikationssystemen Anwendung findet. Hinzu kommen die einzigartigen und hochleistungsfähigen Bus-Steuerungsfunktionen des ABAX2P1-Bauteils. -- einem Referenz-Designkit für 4x100G-Switches, das speziell für die Migration von Rechenzentren von 10G auf 40G bis 100G konzipiert wurde und durch die Fähigkeit des ABAX2P1-Bauteils zur Verarbeitung mehrerer 100G-Streams erst möglich wird. -- einem TSE-Referenz-Designkit (Ternary Search Engine) der 2. Generation, das die konkurrenzlosen RAM-Funktionen des ABAX2P1-Bauteils eindrucksvoll unter Beweis stellt und dabei genau die Art von hochleistungsfähigen Suchfunktionen liefert, die für Spitzenrouter und NGFW benötigt werden.

Um Benutzern das Design zu erleichtern, bietet das Unternehmen außerdem eine komplette Auswahl an Designvorlagen und Soft-IP-Cores an, die auf zahlreiche betriebskritische Funktionen in hochleistungsfähigen Paketverarbeitungsanlagen zugeschnitten sind. Hierzu zählen ein 600-Gbps-Paketklassifizierer, ein 64-bit-CRC-Generator mit 100-Gbps-Unterstützung und ein 1,3-Tbps-L2-Paketparser.

"Die von uns präsentierten Funktionen sind selbst für fortschrittlichste FPGAs außer Reichweite", so Dennis Segers, Tabulas Chief Executive Officer. "Mit dieser umfassenden Sammlung programmierbarer Lösungen bieten wir einzigartige Unterstützung beim derzeit stattfindenden Umstieg von 10G auf 40G und 100G."

Tabulas vier technologische Kernkomponenten

-- Anstatt auf Raum wird bei der 3D-Architektur Spacetime als dritte Dimension auf Zeit gesetzt. Jede einzelne Ressource des Chips kann rasch reprogrammiert werden und mehrere unterschiedliche Funktionen pro Anwenderzyklus durchführen - in der aktuellen Generation bis zu 12. Mit Spacetime ausgestattete Chips, auch 3PLDs genannt, werden dennoch so präsentiert, als würden sie über drei räumliche Dimensionen verfügen. Dabei werden all ihre Ressourcen auf 12 Schichten bzw. Folds verteilt, wodurch die Chipgröße im Vergleich zu FPGAs deutlich sinkt. Darüber hinaus arbeiten alle Komponenten eines 3PLD - Logikblock, RAM, Multiplikationsakkumulatoren und Zwischenverbindung - Hand in Hand mit bis zu 2 GHz und schaffen bestehende Leistungsengpässe von FPGAs problemlos aus der Welt. -- Der Stylus-Compiler vereint hochmoderne Technologien wie sequenzielles Timing, routergestützte Platzierung und automatische Co-Optimierung von Leistung und Dichte - und bietet so ein einfacheres, noch intuitiveres RTL-Design und eine schnellere Timing-Closure-Schleife. -- Durch Tabulas Partnerschaft mit Intel wurden die nötigen Voraussetzungen geschaffen, um Bauteile der ABAX2-P-Reihe auf Basis des fortschrittlichen 22nm-Tri-Gate-Prozesses von Intel herstellen zu können. Die 3D-Tri-Gate-Transistoren sind die fortschrittlichsten der Welt. Sie bieten beispiellose Geschwindigkeit bei niedriger Betriebsspannung und senken somit den Stromverbrauch. Im Rahmen dieser bedeutenden Allianz kann die Produktionskapazität bei Bedarf auch gezielt erweitert werden, sodass selbst höchste Nachfragevolumina problemlos bewältigt werden. -- Der ABAX2P1 3PLD ist ein 12-faches Spacetime-Bauteil, das neben einzigartigen RAM- und Logikblöcken auch passgenaue, hardwaregestützte IP-Blöcke bietet. Durch diese Kombination eignen sich dieser und zukünftige Chips der ABAX2-P-Reihe hervorragend für anspruchsvollste Paketverarbeitungsanwendungen.

Mit diesen vier Einzelkomponenten wird Tabulas hochleistungsfähige Paketverarbeitungs-Sammlung zu einer programmierbaren Lösung, die branchenführende Leistung garantiert und problemlos in komplexeste Kommunikations- und Netzwerkfunktionen eingebunden werden kann.

Näheres zum ABAX2P1

Der ABAX2P1 3PLD vereint bedeutende Funktionen, mit deren Hilfe Systemdesigner hochleistungsfähige Router, Switches, NGFW und weitere Kommunikationssysteme entwickeln können. Hierzu zählen:

-- Eine programmierbare Struktur, die mit jeder einzelnen Komponente des Chips - Logikblock, RAM, MAC-Blöcke und Zwischenverbindung - einen Durchsatz von 2 GHz unterstützt. -- 23,3 Megabyte über On-Chip-Speicher mit 12 und 24 Ports und einem Datendurchsatz von 13,8 TB/s, was zur Unterstützung mehrerer 100G-Streams ausreicht. -- Mehrere eingebaute und hardwaregestützte DDR3-Controller mit einer maximalen DDR3-Durchsatzrate von 2,133 GT/s bieten die nötige Bandbreite, um externes Paket-Buffering und die Speicherung von Suchtabellen für multiple 100G-Streams zu ermöglichen. -- Mehrere eingebaute und hardwaregestützte 100G-Ethernet-MACs stellen ein problemloses Timing Closure und eine geringe Ressourcenauslastung der ultra-hochleistungsfähigen Standardblöcke sicher.

Verfügbarkeit

Das erste Set hochleistungsfähiger Paketverarbeitungslösungen ist als Bestandteil von Stylus ab sofort verfügbar. Weitere Angebote sind in Planung und werden monatlich veröffentlicht. Entwicklungsmuster des ABAX2P1 werden ab dem 3. Quartal verfügbar sein.

Informationen zu Tabula

Als innovativster Anbieter programmierbarer Logik-Lösungen der Branche bietet Tabula wegweisende Funktionen für die derzeit anspruchsvollsten Systemanwendungen. Die ABAX2-Familie verschiedener Universal-3PLDs (3D Programmable Logic Devices) des Unternehmens basiert auf Tabulas patentierter Spacetime-Architektur und wird durch den Stylus-Compiler unterstützt. Zu geringen Stückpreisen setzt sie im Hinblick auf den Funktionsumfang programmierbarer Bauteile völlig neue Maßstäbe. Sie ist nicht nur bei FPGA-Anwendungen reprogrammierbar, sondern auch in weiteren Anwendungsbereichen, bei denen bisher nur ASICs oder ASSPs zum Einsatz kamen. Das Unternehmen mit Firmensitz in Santa Clara im US-Bundesstaat Kalifornien beschäftigt über 130 Mitarbeiter und hat ein Führungsteam aus Branchenveteranen und erfolgreichen Unternehmern zusammengestellt. Tabula wird von führenden Investoren unterstützt, die einen langfristigen Ansatz verfolgen und die dauerhafte Marktführerschaft anstreben. Für nähere Informationen besuchen Sie die Tabula-Website auf www.tabula.com

© 2013 Tabula, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Tabula, das Tabula-Logo, ABAX2, das ABAX2-Logo, Spacetime, das Spacetime-Logo, Stylus, das Stylus-Logo und alle sonstigen an dieser Stelle genannten Marken sind in den Vereinigten Staaten und sonstigen Ländern geschützte Marken von Tabula, Inc. Alle sonstigen Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Web site: http://www.tabula.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Sabrina Joseph, geschäftsführende Gesellschafterin,

560 S. Winchester Blvd., Suite 500, San Jose, CA, 95128,

+1-408-236-7373,

tabulapr @ morphoses.com