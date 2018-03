Neue Partnerschaft von Constantin Film und Ascot Elite

München (ots) - Constantin Film wird gemeinsam mit Ascot Elite die Filme des US-Studios DreamWorks in die Schweizer Kinos bringen. Im vergangenen Jahr schloss Constantin Film eine Allianz mit dem hochwertigsten aller US-Major-Studios und ging eine strategische Partnerschaft mit DreamWorks Studios zur Auswertung aller deutschsprachigen Rechte ein. Nun ist ein Partner für die Schweiz gefunden.

Das Schweizer Unternehmen Ascot Elite kann auf eine 80-jährige Geschichte zurückblicken und prägte bereits in den 70er, 80er und 90er Jahren die deutsche Kinolandschaft maßgeblich. In der Schweiz steht die Elite Film AG an Platz 1 der unabhängigen Kinoverleiher und brachte unter anderem preisgekrönte Filme wie "Kings Speech", "Silver Linings Playbook" und die "Twilight Saga" in die Schweizer Kinos. Der Independant Verleih kann sich gegenüber den großen Majors behaupten und stellt damit für Constantin Film einen Partner auf Augenhöhe dar.

Franz Woodtli, Vorstand für Vertrieb Kino und Home Entertainment:

"Wir freuen uns einen so erfahrenen Branchenprofi wie Ascot Elite als neuen Partner und Verleiher in der Schweiz gewonnen zu haben."

Die Filmfirma DreamWorks Studios wurde im Jahr 2009 gegründet. Sie wird von Steven Spielberg und Stacey Snider unter Beteiligung der Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group geführt. Zu den jüngsten Kinofilmen der Firma gehört Spielbergs Film "Lincoln" mit Daniel Day-Lewis, der für seine Leistung im Film kürzlich den Oscar® als "Bester Hauptdarsteller" entgegen nehmen durfte.

