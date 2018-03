FA-Rösch: 6 Wochen Urlaub - FA-Forderungen nicht nur kopieren sondern auch umsetzen

Langjährige Forderung der FPÖ nun bald Allgemeingut

Wien (OTS) - Immer vor wichtigen Wahlgängen greift der SPÖ-Sozialminister langjährige Forderungen der FA auf. "Zufällig vor der Nationalratswahl und den Arbeiterkammerwahlen entdeckt Sozialminister Hundstorfer eine Forderung der Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA)", meint FA-Bundesobmann LAbg. Bernhard Rösch zur Diskussion rund um 6 Wochen Urlaub ab 25 Dienstjahren auch, wenn man nicht durchgängig im selben Unternehmen gearbeitet hat.

Diesbezügliche Vorstöße gab es von den FA in diversen Bundesländern schon lange, auch in der Bundesarbeiterkammer wurde die FA-Forderung positiv angenommen. Dennoch greife Sozialminister Hundstorfer erst jetzt dieses Thema auf, kritisiert Rösch und vermutet dahinter ein Wahlzuckerl. Der FA-Obmann befürchtet allerdings auch, dass Hundstorfer auch in dieser Frage vom Winterschlaf übergangslos in die Frühjahrsmüdigkeit wechselt und nichts umgesetzt wird. Das rote Ostergeschenk könnte sich daher auch als faules Ei entpuppen.

Einen ersten Vorstoß in Richtung 6 Wochen Urlaub für alle Arbeitnehmer bei entsprechendem Vorweis der Dienstjahre brachten die FA in Vorarlberg bereits in der 165. Vollversammlung der Ländle-AK -das war im Jahr 2011 - ein. Der FA-Antrag, der sich damals bereits in vielen Punkten mit der aktuellen Forderung deckte, wurde von der dort schwarzdominierten AK eiskalt abgelehnt.

Als nächstes brachten die FA im Mai 2012 in Oberösterreich einen Antrag ein, wonach alle Arbeitnehmer nach 25 anrechenbaren Jahren 6 Wochen Urlaubsanspruch haben sollen. Der Antrag wurde einstimmig angenommen und gefiel der roten FSG in der voestalpine so gut, dass sie auf Flugblättern über "ihre" Initiative jubelten. Auch in der Bundesarbeiterkammer fand die FA-Initiative Zustimmung.

"Warum hat Hundstorfer nicht schon vor Jahren entsprechende Initiativen gesetzt? Er hätte schon lange entsprechende Modelle durchrechnen und umsetzen können. Einmal mehr zeigt sich, dass die FA mit ihren Themen richtig liegen, während die roten Genossen unsere Forderungen erst dann aufgreifen, wenn der Hut brennt", kritisiert Rösch und fordert endlich Taten von der SPÖ. (Schluss)otni

