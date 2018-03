Wlodkowski: Agrarpolitik nicht mit Sozialpolitik verwechseln

LK Österreich: Es geht um Leistungsabgeltung und nicht um Sozialleistungen

Wien (OTS) - Die Landwirtschaftskammer Österreich verlangt, dass der Anteil der Landwirtschaft an der Ländlichen Entwicklung erhalten bleibt und die Land- und Forstwirtschaft in den nationalen Programmen der Strukturfonds berücksichtigt wird. "Derzeit gibt es massive Bestrebungen, das Agrarbudget als Steinbruch für jene Bereiche zu verwenden, in die vor allem aus parteipolitischen Gründen Geld fließen soll, wie etwa den weiteren Ausbau sozialer Dienstleistungen. Das lehnen wir strikt ab, denn das Agrarbudget ist kein Sozialbudget und Agrarpolitik sollte nicht immer wieder mit Sozialpolitik verwechselt werden. Aus unserer Sicht ist es daher notwendig, dass wir unseren Bauernfamilien auch in Zukunft den Anteil der Landwirtschaft an der Ländlichen Entwicklung (LE), der Zweiten Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), unbedingt absichern. Denn nur Projekte der LE sichern auch nach Ende der Laufzeit Arbeitsplätze und Wertschöpfung in den ländlichen Regionen, wie auch das Wirtschaftsforschungsinstitut nachgewiesen hat", erteilte LK-Präsident Gerhard Wlodkowski allen Forderungen nach einer Umverteilung der Mittel in der Ländlichen Entwicklung eine klare Absage.

Das LE-Programm hat nicht nur Möglichkeiten, sondern auch Grenzen! Nicht alles was die ländlichen Gebiete zum Leben brauchen, kann damit abgedeckt werden. Der Bereich der Daseinsvorsorge sprengt die finanziellen Möglichkeiten - für den im ländlichen Raum dringend notwendigen flächendeckenden Aus- und Umbau der sozialen Infrastruktur müssen andere Instrumente staatlichen Handelns intelligent und effizient genutzt werden. Für die Menschen am Land sind Maßnahmen im Bereich der Pflege, Kinderbetreuung oder mobile Dienste ein großes Anliegen. Ganz klar ist aber, dass diese Themen nicht nur ländliche, sondern ebenso städtische Räume betreffen. Das Anliegen der Arbeiterkammer, diese sozialen Dienstleistungen aus der Ländlichen Entwicklung zu finanzieren, wird daher von der LK Österreich abgelehnt.

"Eine Finanzierung muss über nationale Mittel erfolgen. Gefordert sind Bund, Länder und Gemeinden. Die Mittel der Ländlichen Entwicklung müssen für die Bäuerinnen und Bauern erhalten bleiben. Im Rahmen von LEADER werden wie bisher lokale Initiativen, unter anderem Projekte wie Green Care, wo es um das Angebot von sozialen Dienstleistungen geht, weiterhin unterstützt werden", so Wlodkowski. "Die heute von der AK präsentierte Studie lässt bei ihrer Analyse völlig außer Acht, dass es für soziale Dienstleistungen einen eigenen EU-Fonds gibt, nämlich den Europäischen Sozialfonds (ESF). Wenn also EU-Mittel herangezogen werden sollen, dann aus diesem Fonds", unterstreicht der LK-Präsident.

Lebendiger ländlicher Raum

Österreichs ländlicher Raum ist ein treibender Motor und die ländlichen Regionen wachsen schneller als das restliche Bundesgebiet. In anderen EU-Mitgliedstaaten weist deren Entwicklung oft negative Trends auf, nur Österreich sticht im innereuropäischen Vergleich durch seinen vitalen, lebendigen ländlichen Raum hervor.

Wlodkowski: "Diese positive Entwicklung ist zu einem guten Teil auf den Hauptakteur am Land - die Land- und Forstwirtschaft -zurückzuführen. Die Landwirtschaft mit ihren vor- und nachgelagerten Sektoren trägt den ländlichen Raum und ist zentraler Bestandteil in der Politik der österreichischen Raumentwicklung. Die Aufrechterhaltung einer flächendeckenden, wettbewerbsfähigen Land-und Forstwirtschaft muss daher von hohem gesellschaftlichem, wirtschaftlichem und ökologischem Interesse sein."

Die Erhaltung und Weiterentwicklung der ländlichen Räume wird derzeit zu einem guten Teil über den ELER-Fonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes, finanziert. "Die Evaluierungsergebnisse zeigen, dass es sich beim Programm zur Ländlichen Entwicklung in Österreich um eine Erfolgsgeschichte handelt. Dabei geht es um Leistungsabgeltung, nicht um Sozialleistungen! Die Leistungsabgeltungen für die Bereitstellung öffentlicher Güter durch die Land- und Forstwirtschaft sind gut angelegt und müssen auch in der nächsten Programmperiode fortgesetzt werden", forderte Wlodkowski.

Zusätzlich dazu gibt es eine Vielzahl an erfolgreichen Projekten, bei denen der integrale Ansatz von LEADER eine Vielfalt an Entwicklungsinitiativen im ländlichen Raum gefördert hat. Um die Vorteile dieser Möglichkeit weiter fortzusetzen, wäre es auch von größtem Interesse, wenn zukünftig im Sinne von fondsübergreifenden Maßnahmen auch eine Mindestdotierungen in den anderen Strukturfonds für diese Maßnahmen vorgesehen werden müssten.

"Wir wollen die neue Ländliche Entwicklung 2014 bis 2020 offensiv für unsere Bäuerinnen und Bauern nutzen. Denn es geht um die Zukunft unserer bäuerlichen Unternehmer, es geht um den Agrarstandort Österreich, aber es geht auch um tausende Jobs, die am Arbeitsplatzmotor Land- und Forstwirtschaft hängen. Nur wenn wir auch in Zukunft genügend innovative, wettbewerbsstarke Betriebe halten können, bleibt der ländliche Raum umfassend lebendig, wovon letztlich alle Menschen am Land profitieren. Deshalb fordern wir auch eine stärkere Berücksichtigung der Land- und Forstwirtschaft in den weiteren EU-Fonds, nämlich dem Regionalfonds EFRE und dem Sozialfonds ESF - diese fördern etwa Infrastrukturmaßnahmen, Forschung und Entwicklung sowie Beschäftigung und Weiterbildung", stellt Wlodkowski abschließend fest.

