Spritpreis-Korridor für Ostern ab morgen in Kraft

Preise durften heute Mittag für das Osterwochenende zum letzten Mal angehoben werden - bis morgen um 11 Uhr Senkungen möglich - Preise dann bis Dienstag fix

Wien (OTS/BMWFJ) - Die Spritpreisverordnung des Wirtschaftsministeriums, wonach an reisestarken Wochenenden die Treibstoffpreise an den Tankstellen kurzzeitig eingefroren werden, tritt morgen für heuer zum ersten Mal in Kraft. Konkret bedeutet das für das Osterwochenende Folgendes: Tankstellenbetreiber durften heute, Mittwoch, um 12 Uhr die Preise letztmals erhöhen und danach die Preise bis morgen, Donnerstag, um 11 Uhr nur mehr senken. Ab dann muss der Treibstoffpreis bis zum Ostermontag (1. April) um 24 Uhr bei der jeweiligen Tankstelle gleich bleiben. Ab Dienstag 0 Uhr dürfen die Preise wieder gesenkt werden. Am selben Tag dürfen die Preise wieder einmalig um 12 Uhr angehoben werden.

Durch den kurzfristig stabilen Preis wird den Autofahrern nicht nur die Suche nach der günstigsten Tankstelle erleichtert, sondern auch sichergestellt, dass die Mineralölwirtschaft Preise festlegt, die für den Konsumenten ausgewogen sind. Denn wer die Spritpreise zu hoch ansetzt, riskiert, dass ihm während mehrerer Tage das Geschäft entgeht, weil die günstigsten Werte im eigenen Umfeld von den Kunden mit dem Spritpreisrechner auf www.spritpreisrechner.at jederzeit abgefragt werden können.

Im Vorjahr haben die Spritpreis-Korridore die bisher beobachteten starken Preissprünge unmittelbar vor Ferienreisewochenenden verhindert und damit Preisvolatilitäten und Preisspitzen gemildert. Eine Senkung der Preise während der Zeit des Korridors war im Vorjahr und ist auch heuer nicht möglich, denn das würde nicht anders als in der Vergangenheit zu Beginn des Ferienwochenendes sehr hohe Preise bringen, die erst dann wieder sinken, wenn der stärkste Reiseverkehr vorüber ist. Heuer gilt die Verordnung noch zu Christi-Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam sowie an den ersten beiden Ferienreisewochenenden im Sommer und zu Mariä Himmelfahrt.

