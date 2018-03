JG-Kucharowits unterstützt Forderung nach 1.500 Euro Mindestlohn

Mehr Vollzeitkräfte durch weniger Überstunden

Wien (OTS/SK) - Die Bundesvorsitzende der Jungen Generation in der SPÖ (JG) unterstützt die heute, Mittwoch, von Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek erneut bekräftigte Forderung nach 1.500 Euro Einkommensuntergrenze für alle. "Es darf nicht sein, dass Menschen in Österreich von ihrem Einkommen nicht, oder nur schwer, über die Runden kommen", zeigt sich Kucharowits von den Umfrageergebnissen des Frauenbarometers erschüttert. Gerade junge Frauen sind durch schlecht bezahlte Jobs oft von Geldsorgen und Existenzängsten betroffen. "So einen Zustand können wir nicht hinnehmen. Wenn man einer Vollzeitbeschäftigung nachgeht, muss man sich sicher sein können, dass man auch davon leben kann", führt Kucharowits aus.****

Momentan sehen sich viele Menschen dazu gezwungen, Überstunden zu leisten, um am Ende des Monats nicht von der Hand in den Mund leben zu müssen. Dies führt nicht nur oft an den Rand der Belastbarkeit, sondern verhindert gleichzeitig, dass neue Vollzeitstellen geschaffen werden. "Durch die Anhebung des Mindestlohnes wäre eine soziale Absicherung gewährleistet. Dafür müssen wir uns stark machen. Denn das Leben besteht aus mehr als nur aus Arbeit", schließt Kucharowits.(Schluss) sn

