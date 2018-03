Auer: Arbeiterkammer hat nicht begriffen, was der ländliche Raum braucht

Versuche der AK, Gelder der Ländlichen Entwicklung umzuschichten, nicht zweckdienlich

Wien 27. März 2013 (OTS) Erstaunt zeigt sich Bauernbund-Präsident Jakob Auer über die heute, Mittwoch, erneuerte Forderung der Arbeiterkammer Wien, Geld aus dem Programm ELER für soziale Dienstleistungen umzuschichten. "Bevor diese Mittel überhaupt in Österreich angekommen sind, hält die Arbeiterkammer schon wieder die Hand auf. Die ELER-Mittel, auf die die AK Wien jetzt schielt, werden zu einem Gutteil, nämlich 88 Prozent, für Umwelt, Klima, Landschaft, Infrastruktur, Projekte für Erneuerbare Energie und Nahversorgung im Ländlichen Raum ausgegeben. Das alles ist einerseits gesellschaftlich erwünscht und höchst anerkannt und kommt andererseits dem ländlichen Raum und seiner Bevölkerung als Ganzes zu Gute", erteilt Auer der Neiddebatte, die durch fantasievolle Geldforderungen ausgelöst werde, eine deutliche Abfuhr. "Offenbar hat die AK nicht begriffen, was der ländliche Raum und die Menschen brauchen", so der Bauernbund-Präsident.

Soziale Aspekte mit Leader-Programm bereits optimal abgedeckt

"Mit diesen Ideen streut die AK der Bevölkerung Sand in die Augen. Gelder für die Landwirtschaft kommen der Gesellschaft direkt und spürbar zugute – durch Arbeitsplätze und Perspektiven für die Jugend am Land, sichere und leistbare Lebensmittel, attraktive Dörfer und lebendige ländliche Räume", zitierte Auer die wichtigsten Punkte der land- und forstwirtschaftlichen Leistungsbilanz.

Das beste Beispiel dafür sei das Leader-Programm, wo sich Gemeinden förderungsfähige Maßnahmen nach ihren eigenen sozialen, ökonomischen und kulturellen Bedürfnissen maßschneidern können. Außerdem sei Sozialpolitik viel zu wichtig, als dass sie in ein Untersegment der Agrarpolitik verschoben werden darf. "Wenn die AK ihre eigenen Anliegen ernst nimmt und politisch durchsetzen will, dann ist der erste Ansprechpartner Sozialminister Hundstorfer", so Auer.

Ohne Jobs, Infrastruktur und leistbares Wohnen am Land, bräuchte niemand Kindergärten

"Ein Verteilungskampf zwischen Wien und dem ländlichen Raum bringt niemanden weiter. Ohne die Gelder für die Ländliche Entwicklung gibt es keine Wirtschaft am Land. Ohne diese Mittel wäre sehr schnell auch die Lebensmittelversorgung Österreichs in Frage gestellt", warnte Auer vor unabsehbaren Folgen einer solchen Geldverschiebung. "Offenbar haben die Umverteilungsfantasien in der Arbeiterkammer jetzt wieder Hochkonjunktur", stellte Auer fest. „98.000 Nebenerwerbsbauern zahlen AK-Pflichtbeiträge und haben ein Recht auf eine ehrliche Interessenvertretung, die Jobsicherheit und Schaffung von Arbeitsplätzen auch in peripheren Gebieten als ihre Kernaufgabe wahrnehmen sollte.

Die Arbeitsplätze, die von der Landwirtschaft direkt und indirekt geschaffen und gesichert werden, müssten von der AK also zunächst einmal positiv anerkannt werden. "Wenn es keine Jobs und keine Arbeit am Land mehr gäbe, bräuchte es auch keine Kinderbetreuung", verlangte der Bauernbund-Präsident eine verantwortungsvolle, umfassende Politik für den ländlichen Raum, wofür Beschäftigung, leistbarer Wohnraum, funktionsfähige Infrastruktur und eine attraktive Dienstleistungsdichte die Basis bilden.

