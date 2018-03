WKÖ-Schwarzer: "Wettbewerbsfähigkeit muss Eckpfeiler der Klima- und Energiepolitik werden"

Grünbuch der EU-Kommission: Wichtiger Schritt zu mehr Realismus

Wien (OTS/PWK184) - "Die europaweite Energiewende hin zu einer nachhaltigen, effizienten und kohlenstoffarmen Wirtschaft ist im vollen Gang. Darunter soll aber die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft nicht leiden, im Gegenteil, es ist darauf zu achten, dass sie das generelle Wachstums- und Beschäftigungsziel der Europäischen Union unterstützt." Diese Kursfestlegung im heute vorgestellten Grünbuch der EU-Kommission zur Klima- und Energiepolitik bis 2030 begrüßt Stephan Schwarzer, Leiter der Abteilung für Umwelt- und Energiepolitik in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Das bisher größte Defizit der europäischen Klima-und Energiepolitik war ihr unbedachtes Vorpreschen, das wirtschaftliche Zusammenhänge zu wenig berücksichtigte, so Schwarzer.

Das heute vorgestellte Grünbuch setzt keine neuen Zielfestlegungen, sondern leitet eine umfassende Diskussion ein, in der das Thema Wachstum den gebührenden Stellenwert hat. "Klimapolitisch ist die EU mehrmals in Vorleistung getreten, ohne dafür auf globaler Ebene etwas zu ernten. Sie konnte nicht einmal erreichen, dass dem Kyoto-Protokoll ein Klimaschutzabkommen folgt, das über Europa hinaus Bedeutung hat. Gleichzeitig verunsichert die laufende Diskussion über Eingriffe in den Emissionshandel die Investoren." Nun gilt es, das Vertrauen der Investoren zurück zu gewinnen.

"Wachstum und Beschäftigung waren seit jeher die Kernziele der EU, aber die Performance ließ zu wünschen übrig. Das Grünbuch setzt das Signal, dass alle Politikbereiche hier an einem Strang ziehen müssen. Es kann nicht sein, dass die Klimapolitik in die Gegenrichtung zieht. In den letzten Jahren haben sich auch durch das Zutun der europäischen Politiken die europäischen Energiepreise von den amerikanischen abgekoppelt. Ergebnis: Standorte in Europa zahlen derzeit im Vergleich zu den USA ein Vielfaches für Energie", stellt Schwarzer fest. "Wir brauchen eine gesicherte Energieversorgung und wettbewerbsfähige Energiepreise."

Auch die Eingrenzung der Kosten der Förderung alternativer Energiequellen ist ein Thema für die kommenden Strategiediskussionen. Diese sind ja von allen Energiekonsumenten aufzubringen und belasten auch den Wirtschaftsstandort. Genauso wichtig ist, dass die neu geschaffenen Produktionskapazitäten sinnvoll in das Gesamtsystem eingebettet werden, damit die zusätzlich bereit gestellte Ökoenergie auch den Weg zum Verbraucher findet. Der unübersichtliche Fleckerlteppich an Ökostrom-Förderregimen in ganz Europa aufgrund fehlender harmonisierter Vorgaben erhöht die Kosten massiv.

"Fakt ist, dass Europa global dem Wachstum hinterherhinkt, für nur mehr 11% der globalen CO2-Emissionen aufkommt und die Schieflage bei den Energiepreisen die Abwanderungsgefahr anheizt. Anstatt die europäische Wirtschaft also zusätzlich zu belasten, muss nun ihr Innovationspotenzial gestärkt werden", so Schwarzer. (PM/JR)

