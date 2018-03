Swoboda verurteilt ständig verschlechternde soziale Krise in Europa

"Wir dürfen gerade die Schwächsten in Europa nicht mit immer mehr Sparpolitik belasten" - Studie belegt negative Auswirkungen auf Gesundheit

Wien (OTS/SK) - Die Europäische Kommission hat in ihrer vierteljährlichen Überprüfung der Beschäftigung und der sozialen Lage in Europa untermauert, dass die soziale Krise in der Europäischen Union kontinuierlich zunimmt. Zur gleichen Zeit wurde eine wissenschaftliche Studie im Magazin "The Lancet" veröffentlicht, die Verbindungen zwischen Sparpolitik, der Finanzkrise sowie Gesundheit in Europa analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass Sparmaßnahmen die Ausbreitung von Infektionskrankheiten erhöht haben und zu höheren Suizidraten führten. ****

Hannes Swoboda, Präsident der sozialdemokratischen Fraktion (S&D) im Europäischen Parlament, hat die Europäische Kommission aufgefordert, ein klares Signal an die EU-Mitgliedstaaten zu senden. Es gehe um eine Warnung vor extremen Sparmaßnahmen. "Die sozialdemokratische Fraktion im Europäischen Parlament ruft alle europäischen Institutionen dazu auf, die harte Sparpolitik, die zu schlechteren Lebensbedingungen für Millionen von Europäerinnen und Europäern geführt hat, sozial gerechter zu gestalten. Insbesondere die Europäische Kommission muss unmissverständlich klarstellen, dass der Teufelskreis von Krise, strenger Sparpolitik und Arbeitslosigkeit nur mit gezielten Investitionen für Wachstum gebrochen werden kann. Es ist besonders wichtig, gerade die Schwächsten in Europa nicht mit immer noch mehr Sparmaßnahmen zu belasten."

Die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Sparpolitik und der Zunahme von Krankheit und Todesfällen in Europa sollte die Europäische Kommission ebenso dazu veranlassen, nicht nur Zigarettenschachteln mit Warnungen zu versehen. "Jeder Bericht der Kommission sollte mit dem Hinweis 'Sparpolitik tötet' ausgewiesen werden. (Schluss) mo

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Markus Wolschlager, SPÖ-Delegation im Europäischen Parlament, Tel.: +32 (484) 127 331, E-Mail: markus.wolschlager @ europarl.europa.eu