FP-Nepp: 10 Mio. Euro-Debakel - SP-Brandsteidl hat wieder versagt

Verwaltungs-Software wird zur Lachnummer

Wien (OTS) - Hätte es eines letzten Beweises bedurft, um die Unfähigkeit von SPÖ-Stadtschulratspräsidentin Brandsteidl amtlich zu machen, wäre das Fiasko um die "Leider noch nicht"-Einführung der 10 Mio. Euro teuren neuen Software für die Schulverwaltung trefflich geeignet, hält FPÖ-Bildungssprecher LAbg. Dominik Nepp fest. Die in Schüler-, Lehrer- und Elternkreisen gerne auch "Totengräberin des Wiener Bildungssystems" titulierte SPÖ-Frau schafft es bei so gut wie allen Herausforderungen nach allen Regeln der Kunst zu versagen. Wie lange will die Wiener SPÖ diesem Trauerspiel eigentlich noch zuschauen, fragt Nepp und fordert im Interesse der Zukunft unserer Kinder eine rasche Ablösung Brandsteidls. (Schluss)otni

