Karner: Stronach-Truppe in NÖ braucht Notare und Anwälte für interne Streitereien

'Sauhaufen' ist das Einzige, was von zusammengekaufter Söldner-Truppe übrig bleibt

St. Pölten (OTS/NÖI) - "Wer sogar Notare und Anwälte für seine interne Streitereien braucht, dem ist nicht mehr zu helfen und lässt erahnen, wie viel Arbeit von dieser zusammengekauften Söldner-Truppe für das Land zu erwarten sein wird. Das ist nichts anderes als eine weitere Verhöhnung all jener Wählerinnen und Wähler, die am 3. März dem Team Stronach in Niederösterreich ihre Stimme gegeben haben. In diesem 'Sauhaufen' wird jedenfalls nur noch um Posten geschachert und Geld gestritten, aber null Arbeit fürs Land geleistet. Das ist alles was von Stronach in Niederösterreich übrig bleibt", kommentiert VP-Landesgeschäftsführer LAbg. Mag. Gerhard Karner die Vorgänge beim Team Stronach NÖ, wonach mittlerweile eine notarielle Beglaubigung in der NÖ Landtags-Direktion eingelangt ist und Ernest Gabmann jun. gewählter Klubobmann des Teams Stronach NÖ ist.

