Mitterlehner: "EU-Klima- und Energieziele für 2030 schaffen Planungssicherheit"

Wirtschafts- und Energieminister begrüßt EU-Grünbuch - Klima- und Energiepolitik muss guten Kompromiss zwischen Umweltzielen und Standortpolitik finden

Wien (OTS/BMWFJ) - Die EU-Kommission hat heute ihr "Grünbuch zum klima- und energiepolitischen Rahmen bis 2030" präsentiert, das der Startschuss für eine breite Diskussion auf dem Weg zu Klima- und Energiezielen für 2030 darstellt. "Die EU ist aktuell auf einem guten Weg, ihre für das Jahr 2020 gesetzten Klima- und Energieziele zu erreichen. Es müssen aber frühzeitig die Weichen für die Zeit nach 2020 gestellt werden, da der nationalen Politik und der Wirtschaft nur so die nötige Planungssicherheit gegeben werden kann. Denn viele Investitionsentscheidungen mit energie- und klimapolitischen Auswirkungen bis weit nach 2020 werden schon heute getroffen", sagt Wirtschafts- und Energieminister Reinhold Mitterlehner.

"Gerade vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise müssen wir darauf achten, dass neue Klima- und Energieziele nicht zu Lasten der Unternehmen und des Wirtschaftsstandorts gehen, sondern ein guter Kompromiss zwischen Umweltzielen und Standortpolitik, auch im Hinblick auf unsere Wettbewerbsfähigkeit mit Ländern außerhalb der EU, gefunden wird", so Mitterlehner weiter. "Mit unserem hohen Anteil an Wasserkraft und dem massiven Ausbau von Windkraft, Photovoltaik und Biomasse durch das Ökostromgesetz liegen wir beim Anteil der Erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch schon jetzt im europäischen Spitzenfeld. Der Ausbau der Erneuerbaren Energien, auch über 2020 hinaus, entspricht bereits der aktuellen Ausrichtung der österreichischen Energiepolitik."

Österreich wird sich aktiv in den künftigen Diskussionsprozess einbringen und den Ausbau erneuerbarer Energieträger sowie die Verbesserung der Energieeffizienz weiter aktiv vorantreiben. Durch den Konsultationsprozess der EU-Kommission ist es auch der breiten Öffentlichkeit möglich, sich an der Diskussion zu beteiligen. Die Energieminister und die Umweltminister werden bei einem gemeinsamen informellen Rat Ende April dieses Grünbuch das erste Mal beraten.

