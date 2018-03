FPÖ-Währing: VP-Jugendbeauftragte demissioniert nach FP-Recherche

Arge Blamage für Homole

Wien (OTS) - Die FPÖ-Währing forderte bereits nach der Bezirksvertretungswahl im Jahr 2010 die rasche Einsetzung einer Jugendkommission im Bezirk. ÖVP-Bezirksvorsteher Homole lehnte dies unverständlicher Weise ab und setzte stattdessen eine Bezirksjugendbeauftragte ein. Diese wäre zur Abhaltung fixer Sprechstunden im Amtshaus verpflichtet gewesen, um der Jugend des 18. Bezirks als Anlaufstelle zu dienen, erinnern FPÖ-Bezirksobmann LAbg. Udo Guggenbichler und FPÖ-Klubobmann Georg Köckeis. Nachdem diese ihren Pflichten jedoch offenbar über weite Strecken und noch dazu unentschuldigt nicht nachgekommen ist, kann der nunmehrige Rücktritt nur als zu späte aber logische Konsequenz gewertet werden.

Hinweise aus der Währinger Jugend und die darauf folgende FPÖ-Anfrage an den Bezirksvorsteher führten schlussendlich zur Demission von Homoles "Erfindung". Wir würden dem so bloßgestellten Bezirksvorsteher gerne mit einer "Personalspende" in Form der jungen FPÖ-Bezirksrätin Karina Kohlhofer aus der Patsche helfen, rechnen jedoch nicht wirklich mit einer positiven Reaktion. Daher fordert die FPÖ weiter die Einsetzung einer Jugendkommission, halten Guggenbichler und Köckeis fest.

