ÖGB-Bundesvorstand beschließt Leitantrag für Kongress im Juni

Mitgliederentwicklung im Wesentlichen stabil

Wien (OTS/ÖGB) - Der ÖGB-Bundesvorstand hat in seiner heutigen Sitzung wichtige Weichen für den ÖGB-Bundeskongress im Juni 2013 gestellt. Mit dem Beschluss des Leitantrages, der dem Kongress zur Abstimmung vorgelegt wird, werden die Schwerpunkte für die Arbeit der kommenden Jahre festgelegt.

"Unsere Themen und Forderungen sind auch weiterhin in einem wirtschaftlich schwierigen Umfeld zu sehen. In Österreich und Europa gibt es eine Verteilungsungerechtigkeitskrise", sagte ÖGB-Präsident Erich Foglar. Deshalb stehe der Bundeskongress unter dem Motto Gerechtigkeit: "Verteilungsgerechtigkeit soziale Sicherheit, Chancengleichheit und Mitbestimmung sind für uns wesentliche Säulen von Gerechtigkeit, das zieht sich durch alle Kapitel im Antrag." Für mehr Bildungsgerechtigkeit fordert der ÖGB, dass jeder junge Mensch zumindest einen Pflichtschulabschluss haben muss. Zur Verbesserung der Lehrausbildung forderte der ÖGB die Umsetzung des ÖGJ-Konzepts für eine Fachkräftemilliarde. Im Bereich der höheren Bildung geht es vor allem um eine Abschaffung der Studiengebühren an den Fachhochschulen, denn dort sei der Anteil der Studierenden ohne klassische Reifeprüfung doppelt so hoch wie an den Universitäten.

Ein weiterer Aspekt der Gerechtigkeit, wie ihn der Leitantrag fordert: Einkommensgerechtigkeit: "Höhere Löhne durch gerechtere Steuern", so Foglar. Der Hintergrund: Die Gewerkschaften erreichen sehr gute Lohnabschlüsse, aber den ArbeitnehmerInnen bleibe zu wenig davon übrig, wegen des Steuersystems, der Tarifstufen und der kalten Progression. "Deshalb ist eine Steuerstrukturreform überfällig, denn die Menschen brauchen mehr Netto vom Brutto."

Foglar definiert auch Aspekte für mehr Gerechtigkeit in Europa: "Wir brauchen eine europäische Steuerpolitik mit einheitlichen Mindeststeuersätzen auf Unternehmenssteuern, weil sonst die ArbeitnehmerInnen mit ihren Lohn- und Umsatzsteuern die ganze Rechnung bezahlen müssen", so Foglar. Bei weiteren Aspekten der Gerechtigkeit müsse man auch in Europa ansetzen, nämlich bei der sozialen Sicherheit und der Mitbestimmung: "Soziale Grundrechte müssen wieder wichtiger werden als Finanzmärkte, und die Sozialpartner müssen auf allen Ebenen besser eingebunden werden."

Zwtl. Mitgliederentwicklung stabil

Ende März präsentierte der ÖGB die Mitgliederstatistik für das Jahr 2012. Mit Dezember 2012 hatte der ÖGB 1.203.441 Mitglieder (2011:

1.205.878). Nach den für ÖGB und Gewerkschaften krisenhaften Jahren ist die Zahl der Mitglieder weiterhin im Wesentlichen stabil. Auch die durch die Wirtschaftskrise bedingten Rückgänge sind weitgehend gestoppt. In einigen Branchen gab es, bedingt durch Arbeitsplatzabbau oder Ausgliederungen leichte Rückgänge. Auffällig ist, dass in immer mehr Branchen die Fluktuation steigt, auch das bedingt einige Rückgänge. "Es ist allen Gewerkschaften gelungen, tausende Mitglieder neu zu werben, das ist der Beweis dafür, dass es gelingt, Menschen von der Notwendigkeit starker Gewerkschaften zu überzeugen", sagte ÖGB-Präsident Erich Foglar.

Zwtl. Bundeskongress - Eckdaten

Der 18. ÖGB-Bundeskongress tagt von 18. bis 20. Juni im Austria Center in Wien. Rund 500 Delegierte aus ganz Österreich werden teilnehmen. Neben dem Beschluss des Leitantrages steht auch die Wahl eines neuen Vorstandes auf dem Programm.

Für MedienvertreterInnen wird ein Medienzentrum eingerichtet, der Bundeskongress ist zu jeder Zeit für Medien zugänglich. Vor dem Bundeskongress werden Informationen auch unter www.bundeskongress.at zur Verfügung stehen.

