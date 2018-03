Greenpeace: Regierungen müssen ehrgeizige Klimaziele bis 2030 definieren

EU-Kommission veröffentlicht Grünbuch zur Klima- und Energiepolitik für 2030

Brüssel/Wien (OTS) - Greenpeace begrüßt die Entscheidung der EU-Kommission, den Diskussionsprozess zur Klimapolitik nach 2020 zu starten. In Anbetracht der wenig ehrgeizigen Ziele der Kommission appelliert Greenpeace an die Regierungen der Mitgliedsstaaten, ambitionierte Klimaziele zu definieren und konkrete Zahlen zu nennen. Messbare Ziele sind entscheidend, um in Europa eine nachhaltige und saubere Industrie aufzubauen und die Unabhängigkeit von gefährlichen und umweltschädlichen Technologien zu gewährleisten.

"Die Kommission hat heute den Startschuss für die Diskussion um die Energiezukunft Europas gesetzt. Nun liegt es an den Regierung zu entscheiden, ob Europa die Chance nützt, einen fortschrittlichen Weg in Richtung Erneuerbare Energien einzuschlagen oder mit vorsichtigen Zielen die EU als Leichtgewicht auf der globalen Bühne zu positionieren", kommentiert die Greenpeace-Energiesprecherin Julia Kerschbaumsteiner die Veröffentlichung des Grünbuchs zur Klima- und Energiepolitik für 2030. Die EU-Abgeordneten Seeber und Rübig haben bereits angekündigt, sich für "erreichbare" Klima- und Energieziele einzusetzen. "Mit dieser Ansage haben die Parlamentarier die Erwartungshaltung bereits massiv nach unten geschraubt. Für die Rettung des Klimas braucht es allerdings Zielsetzungen, die über das business-as-usual hinausgehen", so Kerschbaumsteiner weiter.

Greenpeace fordert eine Reduktion der CO2-Emissionen um zumindest 55 Prozent und einen Anteil an Erneuerbaren Energien von mindestens 45 Prozent bis 2030. Österreich muss sicherstellen, dass die Definition von Erneuerbarer Energie Atomkraft kategorisch ausschließt. Zudem sind verpflichtende Zusagen, der Energieverschwendung in der EU den Kampf anzusagen, entscheidend. Die Energie- und Umweltminister der Mitgliedsstaaten werden im April ihre Meinungen zum Grünbuch der Kommission austauschen.

