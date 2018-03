Termin Aviso: Elfriede Ott stellt Bilder im WIFI Wien aus.

Wien (OTS) - Am 8. April um 19.00 Uhr ist die Vernissage der Ausstellung "Unterwegs zu mir..." von Elfriede Ott im WIFI Wien am Währinger Gürtel. Ausgestellt sind die Werke bis 10. Mai.

Elfriede Ott ist als Regisseurin und Schauspielerin bekannt. Wer aber kennt ihr Talent für bildende Kunst? Sie überrascht mit ihren Bildern nicht nur sich selbst. "Auf dem weißen Blatt entsteht etwas, das ich selbst nicht kenne", reflektiert Elfriede Ott über ihr künstlerisches Schaffen.

Wir präsentieren das Ergebnis ihrer spannungsgeladenen Arbeit:

"Wenn ich ein Blatt vor mir habe, einen Bleistift, Farben, bin ich schon in innere Spannung versetzt. Es regt mich so auf!" Sie erkennt auch Parallelen zu ihrer Arbeit als Regisseurin und Schauspielerin:

"Ich gestalte etwas, dass vorher nicht existiert hatte. Als Regisseurin verwirkliche ich eine innere Optik - es entsteht ein Bild. Als Schauspielerin verwandle ich mich in ein Wesen, dessen Züge vom Autor vorgegeben sind." Entdecken Sie diese Seite des österreichischen Multitalents Elfriede Ott!

Vernissage "Unterwegs zu mir..."

Eröffnet wird die Vernissage am 8. April 2013 um 19.00 Uhr vom Kurator des WIFI Wien, KommR Dr. Anton Gerald Ofner. Der österreichische Dramatiker und Schauspieler Felix Mitterer hält eine Laudatio.

Ort: WIFI Wien, Währinger Gürtel 97, Foyer Bauteil A, 1180 Wien. Anmeldung für die Vernissage: Michaela Ratka, 01/476 77-5106 oder ratka @ wifiwien.at

Ausstellung:

"Unterwegs zu mir..." von Elfriede Ott

9. 4. 2013 bis 10. 5. 2013 im WIFI Wien

Währinger Gürtel 97, 1180 Wien, Foyer Bauteil A

Der Eintritt ist frei!

(Öffnungszeiten: Mo-Fr 7.30-21.30 Uhr und Sa 7.30-17.00 Uhr)

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Sonja Pfann - Public Relations

WIFI der Wirtschaftskammer Wien

am wko campus wien

Tel.: 01/47677-5316

E-Mail: pfann @ wifiwien.at

www.wifiwien.at