SP-Yilmaz/Akkilic (Grüne): Kritik an Staatsbürgerschaftsnovelle ernst nehmen

"Vierwöchige Frist zur Anerkennung der Vaterschaft ist willkürlich gesetzt und unsinnig"

Wien (OTS/SPW-K) - Die Wiener SP-Integrationssprecherin Nurten Yilmaz und der Integrationssprecher der Grünen, Senol Akkilic, begrüßten am Mittwoch die geplante Abänderung der Staatsbürgerschaftsrechtsnovelle: "Sowohl geltendes Recht, als auch die bevorstehende Novelle, machen hier geborene Kinder juristisch gesehen zu AusländerInnen. Jede Verbesserung ist daher sinnvoll."

Unverständlich ist für die beiden IntegrationspolitikerInnen allerdings die geplante vierwöchige Frist zur Anerkennung der Vaterschaft. Laut einem am Mittwoch bekannt gewordenem Vorschlag soll die StaatsbürgerInnenschaft an uneheliche Kinder österreichischer Väter nur dann verliehen werden, wenn die Vaterschaft binnen vier Wochen anerkannt wird. Yilmaz und Akkilic unisono: "Diese von VP-Staatssekretär Kurz vorgeschlagene Frist ist willkürlich gesetzt und vollkommen unverständlich. In der Praxis zeigt sich, dass die Vaterschaft auch oft erst nach mehr als vier Wochen anerkannt wird. Das ist auch aus einzelnen Stellungnahmen zum Gesetzesentwurf hervorgegangen."

Darüber hinaus stellten Yilmaz und Akkilic fest, dass wesentliche Anregungen in Bezug auf eine Verbesserung des Staatsbürgerschaftsrechtes weiterhin im Entwurf fehlen: "Der erleichterte Zugang zur StaatsbürgerInnenschaft für Nachkommen von NS-Vertriebenen sollte unumstritten sein, dennoch fehlt die entsprechende Passage im Entwurf". Auch weiteren neuen Hürden, wie die Verdoppelung der nachzuweisenden Zeiten mit gesichertem Einkommen, stehen Yilmaz und Akkilic ablehnend gegenüber.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Klub Rathaus, Presse

Mag. Thomas Kvicala

Tel.: (01) 4000-81 923

thomas.kvicala @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at



Mag. Katja Svejkovsky

Pressesprecherin Gruener Klub Rathaus

4000/81814

0664 22 17 262

http//wien.gruene.at