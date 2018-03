Mehr Arbeitszufriedenheit in der Altenpflege: Pflegeheim Neudörfl gewinnt TELEIOS Award

Neudörfl/Wien (OTS) - Zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bessere Altenpfleger. Mit einem Programm zur Steigerung der Arbeitszufriedenheit hat das Pflegeheim Neudörfl

St. Nikolaus die Betreuung ihrer BewohnerInnen noch weiter verbessert. Jetzt hat der Bundesverband der Alten- und Pflegeheime Österreichs das burgenländische Pflegeheim dafür mit dem TELEIOS Award ausgezeichnet.

"Die Altenpflege ist eine der wichtigsten und herausforderndsten Aufgaben unserer Zeit. Nur wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diese Arbeit mit Freude machen, können sie den Menschen, die im Alten- und Pflegeheim ihre letzten Lebensjahre verbringen, nachhaltig die optimale Betreuung bieten, die sie brauchen. Die Arbeitszufriedenheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist uns deshalb ein hohes Anliegen", freut sich VAMED-Vorstand Gottfried Koos über die Anerkennung.

Für das Projekt "Salutogenese in der Altenpflege zur Steigerung der Arbeitszufriedenheit" erhielt das Pflegeheim Neudörfl vom Bundesverband Lebenswelt Heim den 1. Preis in der Kategorie "Mitarbeiter". Die nachweislich gesteigerte Arbeitszufriedenheit der pflegenden Personen komme auch den BewohnerInnen zugute. "Sie beugt Burnout-Gefahren vor, steigert die Attraktivität des Arbeitsplatzes und verstärkt die Bindung an das Heim", so die Jury-Begründung. Insgesamt wurden 160 Projekte zum TELEIOS eingereicht und 31 nominiert.

Die Maßnahmen zur individuellen MitarbeiterInnenförderung nutzte das Pflegeheim Neudörfl, um ein gezieltes ganzheitliches Gesundheitsmanagement im Betrieb zu etablieren und damit ein selbstbestimmtes Leben in Würde und im individuellen "Sinn" der Betroffenen zu ermöglichen. "Salutogenese" steht dabei für "Entstehung von Gesundheit". Im Gegensatz zu korrektiven und rehabilitativen Maßnahmen war das Ziel, die Gesundheitsfaktoren prospektiv und nachhaltig im Pflegeheim Neudörfl zu implementieren -etwa durch die Förderungen der aktiven Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und durch die gezielte Stärkung der persönlichen Ressourcen und Kompetenzen.

Das Pflegeheim Neudörfl St. Nikolaus bietet seit dem Umbau 2011 nach den modernsten Richtlinien Betreuung für 150 Menschen. Erklärtes Ziel der seit 2008 bestehenden privat-öffentlichen Kooperation zwischen burgenländischen Krankenanstalten- Ges.m.b.H (KRAGES) und der VAMED Management und Service GmbH & Co KG ist es, neue Wege im Bereich Pflege und Betreuung zu bestreiten. Das Pflegeheim bietet seine Leistungen sowohl im Rahmen einer Lang- und Kurzzeitpflege als auch in Form einer Tagesbetreuung an und setzt Schwerpunkte in der Demenz und Psychiatrie.

TELEIOS ist der Preis für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit in der Österreichischen Altenpflege und wurde heuer zum sechsten Mal von Lebenswelt Heim, dem Bundeverband der Alten- und Pflegeheime Österreichs für hervorragende Projekte, Best-Practice Modelle und Neuerungen im Bereich der stationären Altenarbeit vergeben. Seit dem Jahr 2004 ist der TELEIOS damit der landesweit wichtigste Preis in der Altenpflege.

Über die VAMED AG

Die VAMED wurde im Jahr 1982 gegründet und hat sich seither zum weltweit führenden Gesamtanbieter für Krankenhäuser und andere Einrichtungen im Gesundheitswesen entwickelt. In 70 Ländern auf vier Kontinenten hat der Konzern bereits rund 600 Projekte realisiert. Das Portfolio reicht von der Projektentwicklung sowie der Planung und der schlüsselfertigen Errichtung über Instandhaltung, technische, kaufmännische und infrastrukturelle Dienstleistungen bis hin zur Gesamtbetriebsführung in Gesundheitseinrichtungen.

Die VAMED deckt mit ihrem Angebot sämtliche Bereiche der gesundheitlichen Versorgung von Prävention und Wellness über die Akutversorgung bis zur Rehabilitation und Pflege ab. Als Gesundheitsdienstleister trägt die VAMED aktuell die Verantwortung für weltweit mehr als 300 Gesundheitseinrichtungen mit rund 100.000 Betten. In Österreich ist die VAMED der führende private Betreiber von Rehabilitationseinrichtungen und mit den Resorts der VAMED Vitality World zugleich der größte Betreiber von Thermen- und Gesundheitsresorts. Im Jahr 2011 war die VAMED Gruppe weltweit für über 13.000 Mitarbeiter und ein Geschäftsvolumen von insgesamt rund 1,3 Milliarden Euro verantwortlich.

