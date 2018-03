WIENERIN startet Interviewreihe zur Nationalratswahl 2013

Wien (OTS) - Bis zur Nationalratswahl am 29. September fragt die WIENERIN jeden Monat die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der Parlamentsparteien: "Was tut Ihre Partei für die Frauen?". Den Anfang macht ÖVP-Bundesobmann Michael Spindelegger.

Frauen stellen die Mehrheit der Wahlberechtigten und entscheiden anders als Männer. Sie interessieren sich mehr für sozialpolitische Themen wie Schule, Familie, Bildung, Umwelt und Gesundheit. Deshalb soll gut überlegt werden, wem wir gesellschaftliche Entscheidungen in Zukunft überlassen wollen. Die WIENERIN gibt ihren Leserinnen ein Gefühl dafür, wie die Parteien "ticken" und spricht mit deren Spitzenkandidaten und der einzigen Spitzenkandidatin über ihre Frauenpolitik, Frauen in den eigenen Reihen und ihre persönliche Einstellung zur Gehaltsschere und Quote.

Mit der April-Ausgabe startet die WIENERIN ihre Interviewreihe zur Nationalratswahl 2013 mit ÖVP-Bundesobmann Michael Spindelegger. Im Gespräch mit WIENERIN-Chefredakteurin Sylvia Margret Steinitz kündigt er unter anderem an, im Nationalratswahlkampf Frauen gezielt ansprechen zu wollen: "Besonders bei Fragen der Vereinbarkeit und Gleichbezahlung. Und vor allem mit starken Frauen. Lassen Sie sich überraschen!"

Inhaltlich zeigt sich Michael Spindelegger in Frauenthemen gefestigt - "Ich bekomme diese Themen auch zuhause serviert, keine Sorge" - und eher konservativ. So spricht er sich etwa für eine verpflichtende Beratung vor einem Schwangerschaftsabbruch aus und setzt auf "Bewusstseinswandel statt Frauenquoten". Außerdem wehrt er sich gegen den Vorwurf, die ÖVP sei eine Männerbündler-Partei: "Sowas gibt es mit mir nicht. Wir werden die VP in den nächsten Jahren stark verändern. Ich will, dass wir noch mehr starke Frauen haben. Das stärkt auch mich. Ich habe ja selber eine starke Frau zuhause."

Das ganze Interview lesen Sie in der neuen WIENERIN, ab 28. März am Kiosk.

