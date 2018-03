GPA-djp-Pick: 6 Wochen Urlaub für alle arbeitenden Menschen!

Auch Lehrlinge und junge ArbeitnehmerInnen benötigen mehr Erholungsphasen!

Wien (OTS/ÖGB) - Lehrlinge und junge Angestellte sind produktiver denn nie zuvor. "In Zeiten der elektronischen Datenverarbeitung, wo Emails, Telefone & Blackberrys die Arbeitswelt dominieren, in einer Zeit, wo die Arbeit um ein vielfaches schnelllebiger von statten geht als im vorigen Jahrhundert, wird es an der Zeit, auch den Urlaub daran anzupassen" stellt Peter Pick, Wiener Jugendvorsitzender der Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-djp) fest.

"Die letzte Erhöhung des Urlaubsausmaßes war in den 1980er Jahren. Verglichen mit der Produktivität von heute kann man nur eines feststellen: Das Arbeitsleben wird härter, die Ausbildungen werden komplexer und der Arbeitseinsatz von jungen Menschen ist unbestritten hoch. Auch die Produktivität ist seither um ein vielfaches gestiegen. Daher wird es Zeit, die 6. Urlaubswoche für wirklich alle endlich umzusetzen," fordert Pick.

"Lehrlinge in Ausbildungsverhältnissen neigen immer mehr dazu, sich ganzheitlich mit ihrer Arbeit zu identifizieren und wollen erfolgreich in der Arbeit sein! Diese Anstrengungen zeigen von einem enormen Arbeitseinsatz, jedoch darf nicht auf die langfristige Entwicklung vergessen werden. Erholung ist für die Gesundheit am Arbeitsplatz wichtig und sorgt außerdem für gute Arbeitsergebnisse. Durch die hohe Konzentration und vielseitigen Belastungen an Arbeit bleibt oft wenig Energie um sich bewusst der Ausbildung zu widmen oder genug Kraft um nach der Arbeit sich auf das Lernen für die Berufsschule zu konzentrieren. 6 Wochen Urlaub ist hier ein wichtiger Schritt um längere, notwendige Regenerationsphasen zu ermöglichen" so Pick weiter.

"Burn-Out und totale Erschöpfung sind keine Modeerscheinungen. Sie zeigen, dass viele Beschäftigte an den Grenzen der Belastbarkeit arbeiten. Lehrlinge beginnen oft schon mit 15 Jahren diesen Druck zu spüren. "Umso wichtiger ist es daher, langfristig dafür Sorge zu tragen, dass diese Menschen Gesund im Arbeitsleben bleiben und nicht mit spätestens 40 in ihr erstes Burn-Out rutschen! Das Erreichen des Pensionsantrittsalters kann nur dann funktionieren, wenn auch die Rahmenbedingungen dafür geschaffen werden. 6 Wochen Urlaub wäre ein erster, richtiger Schritt in diese Richtung!" so Pick abschließend.

