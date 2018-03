ARBÖ: 33 Prozent wissen von Handyverbot beim Radeln noch nix

IFES-Umfrage belegt Unklarheit bei Radlerinnen und Radler - 81 Prozent lehnen das Telefonieren am Rad grundsätzlich ab

Wien (OTS) - Ab 31. März ist das Handytelefonieren ohne Freisprecheinrichtung am Fahrrad verboten. Eine vom ARBÖ in Auftrag gegebene IFES-Umfrage belegt, dass 33 Prozent der Befragten Radfahrerinnen und Radfahrer von diesem Verbot noch gar nichts gehört haben. "Schlimm genug, dass so viele noch nichts davon gehört haben. Des Weiteren geben aber ganze 29 Prozent an, dass sie nicht sicher sind, ob es das Verbot tatsächlich gibt", warnt ARBÖ-Radexpertin Mag. Lisa Miletich.

Die neue Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) tritt bereits am 31.03.2013 in Kraft, dennoch ist die Unwissenheit über das Handyverbot groß. "Ein Drittel, also 38 Prozent der Befragten wissen immerhin, dass Handytelefonieren am Rad nur mehr mit Freisprecheinrichtung erlaubt sein wird", stellt die ARBÖ-Expertin klar. Wer künftig dennoch beim Radeln zum Telefon greift zahlt 50 Euro. "Die Polizei ist allerdings verpflichtet den Radfahrer oder die Radfahrerin an Ort und Stelle darauf hinzuweisen", so Miletich. Erst danach darf die Geldstrafe eingehoben werden. "Es handelt sich hierbei um ein Organmandat, zwischen Auto- und Radfahrern wird künftig kein Unterschied gemacht".

Erfreuliche Tendenz - 81 Prozent lehnen Telefonieren am Rad ab=

Ein Lichtblick ist allerdings die Tatsache, dass ganze 81 Prozent das Telefonieren am Bike grundsätzlich ablehnen. Dennoch gibt es Handytelefonierer ohne Freisprecheinrichtung: "Zehn Prozent aller befragten Radler geben an, dass sie nach wie vor ohne Knopf im Ohr am Fahrrad telefonieren", so die ARBÖ-Expertin. Neun Prozent telefonieren zwar am Rad, dies aber bereits mit Freisprecheinrichtung.

Weitere Neuerungen=

Der ARBÖ gibt einen Überblick über zwei weitere Neuerungen, die ab Ende März auf Österreichs Radlerinnen und Radler zukommen:

1. Neue Verkehrsflächen geschaffen. Nicht mehr Platz für Radler, sondern neue Begriffe sind hier gemeint. Die Fahrradstraße ist eine Straße nur für das Fahrrad. Autos dürfen hier nur Zu- oder Abfahren, mit maximal 30 km/h. Bei Begegnungszonen (Shared Space) handelt es sich um speziell gekennzeichnete Straßen für gemeinsame Nutzung durch Fahrzeuge und Fußgänger. Parken ist hier nur an gekennzeichneten Stellen erlaubt.

2. Gemeinden dürfen ab Ende März selbst darüber entscheiden, welche Radwege der Benutzungspflicht unterliegen, das heißt befahren werden müssen.

