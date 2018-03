Weidenholzer arbeitet an der Modernisierung von Europol

Sozialdemokratischer Chefverhandler will Kampf gegen Geldwäsche vorantreiben

Wien (OTS/SK) - Der SPÖ-Europaabgeordnete Josef Weidenholzer arbeitet derzeit in seiner Funktion als Europol-Schattenberichterstatter an einer Modernisierung der europäischen Polizeibehörde. "Mit der heutigen Präsentation des Kommissionsentwurfs im EU-Parlament beginnt die notwendige Reformarbeit. Jetzt geht es darum, dass Europol noch effizienter arbeitet sowie vom EU-Parlament demokratisch beaufsichtigt wird, um für die mehr als 500 Millionen Bürgerinnen und Bürger in der EU einen Mehrwert zu schaffen", sagt S&D-Chefverhandler Weidenholzer am Mittwoch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Josef Weidenholzer will in der groß angelegten Reform vor allem auch die parlamentarische Kontrolle stärken. "Europol ist in Bereichen tätig, die einer permanenten Kontrolle unterliegen müssen. Die Behörde ist ein wichtiger Partner zur Bekämpfung von Kriminalität, zuletzt etwa bei der Aufdeckung des größten Wettskandals der Fußballgeschichte mit mehr als 380 manipulierten Spielen, aber auch bei Menschen- und Drogenhandel sowie im immer wichtiger werdenden Kampf gegen die Geldwäsche. Die jetzige Reform ist höchst an der Zeit, damit die Polizeibehörde die sich ständig ändernden Erfordernisse in der Kriminalitätsbekämpfung bestmöglich bewerkstelligen kann", sagt Weidenholzer. (Schluss) bj

