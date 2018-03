AVISO Fototermin 8. April 2013.: 4. BürgerInnen-Solarkraftwerk geht in Betrieb

Ökostrom für 800 Haushalte durch vier BürgerInnen-Solarkraftwerke von Wien Energie

Wien (OTS) - In der Rosiwalgasse in Wien-Liesing geht das nunmehr 4. BürgerInnen-Solarkraftwerk von Wien Energie in Betrieb. Somit versorgt das Unternehmen insgesamt 800 Haushalte mit Ökostrom dank Bürgerbeteiligung. Die vier Anlagen in Leopoldau, Donaustadt, Simmering und Liesing sparen jährlich rund 800 Tonnen CO2 ein.

Mit:

Wien Energie-Geschäftsführerin Susanna Zapreva

Bezirksvorsteher Liesing Gerald Bischof



Datum: 8.4.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Rosiwalgasse 94, 1230 Wien



