BZÖ-Widmann: Strache holt sich mit Dörfler einen Wahlverlierer in seinen Klub

Wien (OTS) - "Ich gratuliere HC Strache zum neuen Klubmitglied Gerhard Dörfler. Dörfler wurde von seinen Kärntner "Freunden" nach dem Wahldebakel aus dem Landtagsklub abserviert und Strache hat ihm gleich in Wien mit einem Versorgungsjob im Bundesrat politisches Asyl gewährt. Damit hat er jetzt den Kärntner Wahlverlierer in seinem Parlamentsklub in Wien sitzen", so BZÖ-Bündnissprecher Abg. Rainer Widmann zu den blauen Personalrochaden.

Rückfragen & Kontakt:

Pressereferat Parlamentsklub des BZÖ