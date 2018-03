Datacastle präsentiert Datacastle RED v6

-- Datacastle führt bahnbrechende RoamSmart (TM) - Technologie zum Schutz der Daten von mobilen Arbeitskräften in aller Welt ein

Seattle (ots/PRNewswire) - Datacastle®, ein marktführender Anbieter von Lösungen, die Unternehmen vor Datenverlusten und Sicherheitslücken auf Endgeräten schützen, gab heute die Erhältlichkeit der neuesten Version seines Flaggschiffprodukts Datacastle RED bekannt. Datacastle RED v6 bringt die RoamSmart(TM)-Technologie zum Einsatz, um einen netzoptimierten Datenschutz für zunehmend dezentrale und mobile Arbeitskräfte bereitzustellen.

Mit seiner RoamSmart(TM)-Technologie versetzt Datacastle IT-Manager in die Lage, für eine reibungslose Endnutzererfahrung zu sorgen, während sie den Sicherheits- und Compliancevorgaben ihrer Organisationen weltweit gerecht werden.

Die RoamSmart(TM)-Technologie von Datacastle umfasst:

-- Erkennung mobiler LTE-, 4G-, und 3G-Breitbandnetze und Durchsetzung von Backup-Richtlinien -- Intelligentes Roaming zwischen cloudbasierten Datenspeichern und auf LAN-Netzen oder an Zweigstellen des Unternehmens befindlichen QuickCaches, um die Sicherung und Wiederherstellung von Daten zu beschleunigen. -- Einfacher und sicherer Zugriff auf und Austausch von mobilen Daten über iOS-, Android-, Windows Phone- und Windows TR-Geräte.

"Während Unternehmen auf Ultrabooks und Tablets unter Windows 8 umsteigen, ist DatacastleRED v6 die ideale Datenschutzlösung für diese leistungsstarken mobilen IT-Geräte", sagte Ron Faith, der CEO von Datacastle. "Das IT-Personal von Unternehmen braucht eine Lösung, die sich einfach einrichten, verwalten und in die bestehende Active-Directory- oder LDAP-Infrastruktur einbinden lässt."

Datacastle RED v6 wurde außerdem lokalisiert, um Unternehmen mit Mitarbeitern im asiatisch-pazifischen Raum und Lateinamerika zu unterstützen. Datacastle RED v6 ist nun weltweit in zehn Sprachen erhältlich, darunter Chinesisch, Japanisch, Koreanisch und brasilianisches Portugiesisch.

Darüber hinaus ist Datacastle RED v6 für Microsoft Windows Azure optimiert. "Wir freuen uns sehr, dass eine auf Unternehmensbedürfnisse ausgelegte Datenschutzlösung für Endgeräte wie Datacastle RED auf unserer erstklassigen Windows Azure-Cloud gehostet und betrieben wird", sagte Scott Woodgate, Senior Director of Partner and Channel Marketing von Windows Azure.

Datacastle RED v6 ist direkt von Datacastle oder einem Mitglied seines globalen Partnernetzes zur Installation am Kundenstandort bzw. zur Bereitstellung auf einer privaten oder öffentlichen Cloud erhältlich. Für weitere Informationen wählen Sie bitte die Rufnummer +1-425-996-9684 oder wenden Sie sich per E-Mail an sales@datacastlere sales @ datacastlered.com?subject=Datacastle%20RED%20Request%20for%20Information.

Informationen zu Datacastlede.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@7b97b49c Mit vereinfachten und skalierbaren Backups und Datenschutzfunktionen schützt Datacastle Unternehmen vor Datenverlusten und Sicherheitslücken auf mobilen Geräten. Sein Produkt Datacastle RED bietet jederzeit und von überall aus sicheren und nachprüfbaren Zugang zu Unternehmensdaten über erfolgsentscheidende Geräte. Datacastle RED ist im Gartner-Report "Hype Cycle for Storage Technologies 2012" aufgeführt und über ein globales Netz von Vertriebspartnern erhältlich. Um mehr über Datacastle RED zu erfahren, besuchen Sie bitte http://www.datacastlered.com, folgen Sie uns auf Twitter @Datacastle oder wählen Sie die Rufnummer +1-425-996-9684.

