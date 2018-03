Spil Games, eine führende Spielplattform, wählt Level 3 zur Verstärkung seines Online- und mobilen Gaming-Angebots

(PRN) - - Spil Games setzt auf Level 3s CDN- und HSIP-Dienste, um ein exzellentes Spielerlebnis für seine 180 Millionen aktiven Nutzer sicherzustellen

Broomfield, Colorado (ots/PRNewswire) - Level 3 Communications, Inc. gibt heute bekannt, dass sie für Spil Games, eine der weltweit führenden Spielplattformen, Hochgeschwindigkeits-IP (HSIP) und Content Delivery Network(CDN) bereitstellt.

Spil Games, eine führende Online-Spielplattform, die monatlich 180 Millionen Nutzer verbucht, bietet eine globale Plattform mit beliebten Unterhaltungsspielen und interaktiven sozialen Spielen für Mädchen, Teenager und die ganze Familie - in 15 verschiedenen Sprachen. Mittels Browser-basierten und nativen Anwendungsversionen aus der umfangreichen Spielebibliothek, stellt Spil Games ebenfalls Spiele für Mobilgeräte zur Verfügung. .

"Die Beliebtheit des sozialen Spielens wächst exponentiell und Spil Games muss in der Lage sein, diesen Bedarf effektiv zu decken", sagte Ivo Teel, Senior Vice President für Technologie bei Spil Games. "Mithilfe der Verwendung der CDN- und HSIP-Dienste von Level 3, kann Spil Games Millionen von Spielern auf der ganzen Welt ein fesselndes, nahtloses Spielerlebnis bieten."

"Spieler erwarten einwandfreie Spielerfahrungen und Level 3s schnelles und hochvernetztes Netzwerk ermöglicht Spil Games eine außergewöhnliche Leistung mit jedem Spiel und Download", erklärt Mark Taylor, Vice President für Media und IP-Services bei Level 3. "Unsere skalierbaren Spielelösungen wie CDN und HSIP verschaffen Spil Games die erforderliche Infrastruktur, damit sie unterbrechungsfreie Spielerlebnisse liefern und gleichzeitig ihr Geschäft weiterhin ankurbeln können."

Viele führende Unterhaltungs- und Medienunternehmen vertrauen auf das Netzwerk von Level 3, um weltweit das Publikum mit Inhalten zu versorgen. Die Dienste des Unternehmens wurden speziell so entwickelt, dass sie nahtlos hochqualitative Online-Inhalte an Endnutzer bringen können. Dies verschafft den Spiele-Entwicklern und -Herausgebern mehr Zeit für das Design und die Entwicklung der bestmöglichen Spiele und kostet sie weniger Zeit, um darüber nachzudenken, wie man diese online liefern soll.

Über Level 3 Communications de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@6a9209a7Level 3 Communications, Inc. versorgt Geschäftskunden, Regierungen und Carrier-Unternehmen mit lokalen, nationalen und globalen Kommunikationsdienstleistungen. Das umfassende Portfolio abgesicherter und vollständig verwalteter Lösungen von Level 3 umfasst Glasfaser- und Infrastrukturlösungen, IP-basierte Sprach- und Datenkommunikation, großflächige Ethernet-Services, Video- und Content-Übertragung sowie Lösungen für Rechenzentren und cloudbasierte Lösungen. Mit einer globalen Serviceplattform, die durch firmeneigene Glasfasernetze auf drei Kontinenten und durch riesige Unterwasseranlagen vernetzt ist, betreut Level 3 Kunden in mehr als 450 Märkten und 55 Ländern. Die Dienstleistungen von Level 3 werden über Tochtergesellschaften von Level 3 Communications, Inc. erbracht. Nähere Informationen finden Sie auf www.level3.com [http://www.level3.com/].

