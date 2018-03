Schwentner zu Falter-Artikel: Schulungen für Justiz dringend notwendig

Grüne: Vergewaltigung ist kein Sado-Maso-Spiel

Wien (OTS) - Die von der Wochenzeitung Falter beschriebene Einstellung eines Verfahrens wegen Vergewaltigung löst bei der Frauensprecherin der Grünen, Judith Schwentner, Entsetzen aus: "Eine Vergewaltigung darf durch die Justiz nicht einfach als Sado-Maso-Spiel abgetan werden. Es ist skandalös, wenn Indizien -insbesondere medizinische Gutachten - bei der Entscheidung über die Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft nicht einmal berücksichtigt werden. Dieser Fall beweist sehr eindringlich, dass es in der Justiz massive Defizite bei der Erkennung von Gewalt gegen Frauen gibt. Gewalt an Frauen ist kriminelles Unrecht. Eine Sensibilisierung zu diesem Thema sollte daher fixer Bestandteil der Aus- und Weiterbildung aller angehenden StaatsanwältInnen und RichterInnen sein."

In einer länderübergreifenden Studie im Rahmen des EU-Daphne-Projektes wird aufgezeigt, dass in Österreich trotz einer steigenden Anzeigenquote bei den Vergewaltigungen die Zahl der Verurteilungen über einen Zeitraum von fünf Jahren von 22 Prozent auf 17 Prozent gesunken ist.

"Jede Anzeige muss ernst genommen werden und von der Staatsanwaltschaft sorgsam und ausführlich geprüft werden. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass Opfer von Sexualstraftaten von der Justiz sowieso nicht ernst genommen werden und nur dem Beschuldigten geglaubt wird", meint Schwentner. Doch auch in die Prävention von Gewalttaten müsse mehr investiert werden. "Für die überwiegend männlichen Täter braucht es eine ausreichende Finanzierung der Anti-Gewalt-Trainings. Es muss alles getan werden, um Gewalt zu verhindern", fordert Judith Schwentner.

