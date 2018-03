Heinisch-Hosek: Erleichterungen bei den Wohnkosten sind dringend notwendig

Präsentation des fünften Frauenbarometers - Umfrageschwerpunkt Anforderungen und Belastungen

Wien (OTS) - "Die Ergebnisse des fünften Frauenbarometers zeigen auf, wo die finanziellen und persönlichen Belastungen der Österreicherinnen und Österreicher liegen. Und damit ist klar, wo die Politik ansetzen muss, nämlich bei fairen Wohnkosten, bei gerechter Aufteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit und mehr Gerechtigkeit bei Einkommen", sagte Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek heute, Mittwoch, bei der Präsentation des aktuellen Frauenbarometers. Die repräsentative Online-Umfrage zur Gleichberechtigung in Österreich wird vierteljährlich durchgeführt und ist diesmal dem Schwerpunkt "Anforderungen und Belastungen" gewidmet.

"Eines der Hauptergebnisse der Studie ist, dass Frauen öfter von Geldsorgen betroffen sind als Männer. Es ist alarmierend, wenn fast die Hälfte der Österreicherinnen angibt, finanziell nicht oder nur schwer über die Runden zu kommen. Dagegen haben nur etwa ein Drittel der Männer die gleichen Probleme", so Heinisch-Hosek. Die Frauenministerin bekräftigte daher die Forderung nach einer Anhebung des Mindestlohns: "1.500 Euro brutto als Einkommensuntergrenze für alle ist schon lange ein Anliegen der Gewerkschaft, das jetzt endlich Wirklichkeit werden muss. Damit Menschen nicht in die Armutsfalle geraten, brauchen wir außerdem mehr Vollzeit- statt Teilzeitarbeitsplätze." Die Umfrageergebnisse sprechen für sich, so die Studienautorin Christina Matzka von meinungsraum.at: "Sieben von zehn Befragten halten die Anhebung des Mindestlohns auf 1.500 Euro als ein Gebot der Gerechtigkeit."

Notwendig sei aus Sicht der Frauenministerin außerdem eine Verschärfung bei der Einkommenstransparenz: "Für eine gerechte Entlohnung brauchen wir eine klare Offenlegung. Damit das Gesetz zur Einkommenstransparenz besser greift, werde ich noch im Frühjahr zu einem Sozialpartnergipfel einladen. Ziel dabei ist, die Bestimmungen nachzuschärfen und auch über Sanktionen bei Nichtvorlage von Einkommensberichten nachzudenken".

Dringender Handlungsbedarf bestehe außerdem bei den Wohnkosten in Österreich, denn diese belasten laut Frauenbarometer die Bevölkerung bei den Ausgaben am stärksten. Laut Umfragen würden für 84 Prozent der Befragten niedrigere Ausgaben fürs Wohnen zu ihrer persönlichen Entlastung beitragen. "Ziel der Politik muss es daher sein, noch vor dem Sommer eine Einigung zu erzielen, die zu einer Senkung der Wohnkosten führt. Zu den notwendigen Maßnahmen gehören für mich eine Zweckbindung der Wohnbauförderung, eine Einführung von Mietobergrenzen und eine Entlastung der Mieter von Maklerprovisionen", so Heinisch-Hosek. Letzteres könne durch eine Verordnung des Wirtschaftsministers rasch umgesetzt werden.

Bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zeigt das Frauenbarometer, dass 55 Prozent der Befragten noch viel Handlungsbedarf sehen. "Halbe-Halbe im Haushalt und bei der Erziehungsarbeit wird von mehr als der Hälfte der Bevölkerung gefordert. Wenn wir eine gerechte Verteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit erreichen wollen, müssen wir mehr in die Vereinbarkeit von Beruf und Familie investieren, die Familienförderung verbessern und die Kinderbetreuung weiter ausbauen", so die Frauenministerin abschließend.

