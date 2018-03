WKÖ-Vize RfW-BO Amann zu OECD-Daten: Kalte Progression durch die Inflationsanpassung der Steuerstufen bekämpfen!

"Dank" Steuern und Abgaben komme bei den Mitarbeitern von dem, was die Firmen bezahlen, gerade einmal die Hälfte an. "Wo bleibt hier der Aufschrei von Arbeitnehmervertreter Kaske?"

Wien (OTS) - "Die "Kriegsgewinnlerin" der Inflation ist die Finanzministerin, die Verlierer sind die Steuerzahler. Damit muss Schluss sein: Die Bekämpfung der kalten Progression durch die Inflationsanpassung der Steuerstufen - und zwar rückwirkend auf die letzten fünf Jahre - ist ein Gebot der Stunde", so heute WKÖ-Vizepräsident RfW-Bundesobmann Fritz Amann in Zusammenhang mit Daten der OECD, wonach der Anteil von Steuern und Abgaben an den Gesamtarbeitskosten 2012 gestiegen sei.

Die Teilergebnisse aus der Steuerstudie "Taxing Wages" würden zeigen, dass der so genannte "Steuerkeil", also der Anteil von Steuern und Abgaben an den Gesamtarbeitskosten, bei allen in der Studie berechneten Familienformen 2012 gestiegen sei. "Und egal wie hoch eine Lohnerhöhung ist, die die Betriebe den Mitarbeitern zukommen lassen, den Rahm schöpft die Finanzministerin ab. Abzüglich Steuern und Sozialabgaben kommt bei den Mitarbeitern von dem, was die Firmen bezahlen, gerade einmal die Hälfte an. Wo bitte bleibt hier der Aufschrei von Arbeitnehmervertreter Kaske?", so Amann. "Dank" kalter Progression hätten die Steuern und Abgaben laut OECD-Daten 2012 um 0,34 Prozentpunkte angezogen. Es sei schlicht ein Witz, wenn ein Großteil der Lohnerhöhungen nicht bei denen lande, die dafür etwas geleistet haben, sondern beim Fiskus. Ein noch schlechterer Witz sei es, wenn Lohnerhöhungen "dank" der kalten Progression zu Realeinkommensverlusten führen. Das habe fatale Auswirkungen auf die Kaufkraft, den Binnenkonsum, damit die Wirtschaft, den Arbeitsmarkt und die Steuereinnahmen.

"Mit dieser Politik der blanken "Abzocke" auf allen Ebenen ist kein Staat zu machen. Statt sich über die kalte Progression noch mehr Steuern und Abgaben zu holen, sollte die Regierung endlich das tun, was auch jeder Unternehmer vernünftigerweise tun muss, wenn es "knapp" wird: Einsparungsmaßnahmen durch Strukturreformen setzen und die Wirtschaftlichkeit - statt die Preise - steigern", so Amann.

