Mautz zu Frauenbarometer: "Wir brauchen einen Mindestlohn von 1.500 Euro in allen Branchen"

Frauen haben deutlich öfter Geldsorgen als Männer

Wien (OTS/SK) - Das heute, Mittwoch, von Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek präsentierte 5. Frauenbarometer belegt, dass es eine breite Unterstützung für die Anhebung des Mindestlohnes auf 1.500 Euro gibt. 71 Prozent der Befragten sprechen sich dafür aus. "Das Ergebnis zeigt, wie wichtig die Forderung der SPÖ-Frauen nach einer Anhebung ist. Der Mindestlohn von 1.300 Euro war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Jetzt braucht es den nächsten Schritt, von dem gerade Frauen profitieren würden", betont SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Andrea Mautz gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Denn fast die Hälfte der weiblichen Befragten klagen über finanzielle Schwierigkeiten.****

Neben finanziellen Sorgen tragen vor allem Wohnkosten, der Druck am Arbeitsplatz und die ungleiche Aufteilung der unbezahlten Arbeit zur persönlichen Belastung bei. "Wir müssen Maßnahmen setzen, um die Menschen zu entlasten. Gerade leistbares Wohnen ist ein zentrales Thema der SPÖ. Die Wiedereinführung der Zweckbindung der Wohnbauförderung und die Einführung gesetzlicher Mietobergrenzen sowie ein Spekulationsverbot mit Wohnbaugeldern haben deshalb für uns oberste Priorität", so Mautz.

Die Tatsache, dass 55 Prozent der ÖsterreicherInnen der Ansicht sind, dass Frauen an ihrem Arbeitsplatz bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu wenig entgegengekommen wird, zeigt, dass es hier Maßnahmen braucht. Die Hälfte der Befragten geben an, dass sich die Situation von Frauen nur durch eine gerechte Aufteilung von Haus- und Erziehungsarbeit zwischen Frauen und Männer verbessern würde. "Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss wesentlich erleichtert werden. Es braucht eine stärkere Einbindung der Väter in die Betreuung und Erziehung der Kinder und einen Ausbau qualitativ hochwertiger Kinderbetreuungsstätten. Der von Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek geforderte Papamonat für die Privatwirtschaft ist der nächste notwendige Schritt", so Mautz abschließend. (Schluss) sn

