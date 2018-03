SOS Mitmensch: Saualmbericht zeigt: Es braucht österreichweite Asylheimanwaltschaft

Unabhängige Kontrollinstanz schaffen, die alle Asylheime überprüft

Wien (OTS) - Angesichts des schockierenden Berichts der Volksanwaltschaft über die Zustände im ehemaligen Asylheim auf der Saualm fordert SOS Mitmensch die Einführung einer österreichweiten Asylheimanwaltschaft. "Der rücksichtslose und teilweise menschenverachtende Umgang mit Asylsuchenden muss endlich ein Ende finden. Es braucht eine unabhängige Kontrollinstanz, die verhindert, dass Menschen mitten in Österreich in desolaten Unterkünften verweilen und teilweise sogar Hunger leiden müssen", so Alexander Pollak, Sprecher von SOS Mitmensch. "Es muss auch sichergestellt werden, dass Asylsuchende so untergebracht sind, dass sie Schulen und Sprachkurse besuchen und gemäß ihrer Qualifikation Ausbildungen starten oder fortsetzen können."

SOS Mitmensch verweist auf die großen Erfolge, die durch die Einrichtung von Heimanwaltschaften in Österreich erzielt werden konnten. Erst durch die Heimanwaltschaften konnten Mindeststandards in Pflegeheimen durchgesetzt werden. "Menschen sind wie Menschen zu behandeln, egal ob es sich um österreichische StaatsbürgerInnen oder Asylsuchende handelt. Dieses Grundprinzip des würdigen Umgangs mit Mitmenschen gehört mittels der Einrichtung von Asylheimanwaltschaften durchgesetzt", so Pollak.

