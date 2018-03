Schieder unterstützt Forderung nach leistbarem Wohnen

Für Wiedereinführung der Zweckwidmung der Wohnbaugelder

Wien (OTS/SK) - Wohnen ist der Bereich, der die Geldbörsen der Österreicherinnen und Österreicher am stärksten strapaziert. Besonders Frauen empfinden Wohnkosten als belastend. Das zeigen die Ergebnisse des 5. Frauenbarometers, die heute von Frauenministerin Gabriele Heinisch-Hosek vorgestellt wurden. "Die heute präsentierten Zahlen zeigen, dass gerade Wohnen eine große Belastung ist. Daher sehe ich es als unsere Aufgabe Maßnahmen für leistbares Wohnen zu setzen", betonte Finanzstaatssekretär Andreas Schieder am Mittwoch in einer Aussendung. ****

"Ich trete für die Wiedereinführung der Zweckwidmung der Wohnbauförderung ein. Denn die Mittel der Wohnbauförderung sollen jene Menschen bekommen, die auf Wohnungssuche sind", so Schieder. Und weiter: "Mit Wohnbaugeldern darf keinesfalls spekuliert werden." Zudem fordert der Finanzstaatssekretär eine Reform des Mietrechts:

"Ich bin dafür, Zu- und Abschläge einfach abzuschaffen. Zudem soll der Betriebskostenkatalog reformiert und die Maklergebühren neu geregelt werden, wie dies auch MieterschützerInnen verlangen." (Schluss) mo

