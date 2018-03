Industrie: Klimapolitik muss Innovationspolitik sein

IV-VGS Koren: Unilaterale Festlegung von Reduktionszielen der falsche Weg - International bindende Ziele für alle nötig - Ergebnisoffene Diskussion über Klimaziele für 2030 gefordert

Wien (OTS/PdI) - "Eine unilaterale Festlegung von Reduktionszielen ist der falsche Weg, um den Klimawandel nachhaltig zu entschärfen", so der Vize-Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Peter Koren, in Reaktion auf die Veröffentlichung des Grünbuchs "A 2030 Framework for Climate and Energy Policies" heute, Mittwoch. "Nachdem es der EU in den letzten 15 Jahren nicht gelungen ist, ein globales Klimaabkommen zu erreichen, ist die europäische Herangehensweise des einsamen Vorreiters in Frage zu stellen", so Koren. Derzeit emittiere Europa rund zehn Prozent aller Emissionen weltweit, womit die Wirksamkeit unilateraler Maßnahmen Europas beschränkt sei. Das Setzen unrealistischer Reduktionsziele sei daher nicht sinnführend, vielmehr müsse "Klimapolitik Innovationspolitik sein", wie Koren forderte. "Nur wenn es gelingt, das Dreieck von Nachhaltigkeit, Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit zu wahren, werden wir andere Länder für ein internationales Klimaabkommen überzeugen können und damit einen wirksamen Klimaschutz erreichen." Zudem schafft "Österreichs Industrie Arbeitsplätze und Wohlstand. Wenn wir wollen, dass dies so bleibt, dürfen österreichische Unternehmen nicht zusätzlich mit Kosten belastet werden. Dadurch erreichen wir lediglich eine Abwanderung in andere, kostengünstigere Standorte, wo obendrein mit niedrigeren Umweltstandards produziert wird", so der Vize-Generalsekretär.

Die EU peilt im Grünbuch einen CO2-Reduktionspfad von -80 bis -95 Prozent bis 2050 an und leitet daraus ein Reduktionsziel von minus 40 Prozent bis 2030 ab. "Die Klimaziele dürfen nicht auf einer groben Vereinfachung beruhen, die eine gerade Linie zwischen heute und einem unrealistischen Wert für 2050 zeichnet", so der Vize-Generalsekretär. Europa müsse vielmehr vorleben, dass Klimaschutz mit Arbeitsplatz-und Standortsicherung vereinbar sei. Die Industrie fordere daher eine ergebnisoffene Diskussion über einen neuen post-2020-Energie- und Klimarahmen. Nötig seien einmal weitere Anstrengungen zu höherer Klima- und Energieeffizienz in der EU. Ein verbindliches 2030-CO2-Reduktionsziel könne aber aus Sicht der Industrie nur auf Basis von Kosteneffizienz und preislicher Wettbewerbsfähigkeit, realistischer Annahmen der technologischen Potenziale und eines umfassenden internationalen Abkommens mit anderen Industrienationen und Schwellenländern gesetzt werden.

