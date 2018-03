Rudolfsheim-Fünfhaus - SPÖ/Grüne zu Westbahnhofareal: FPÖ auf krampfhafter Themensuche

Wien (OTS/SPW-K) - Mit Verwunderung reagieren die SPÖ-Klubobfrau des 15. Bezirks, Merja Biedermann und der Grünen-Klubobmann Christian Tesar auf die aktuellen Vorschläge der Freiheitlichen, sowie den Start einer Petition zur zukünftigen Gestaltung des Westbahnhofareals: "Es steht noch nicht einmal fest, welche Gleise am Westbahnhofgelände nach Fertigstellung des neuen Hauptbahnhofs still gelegt werden. Jetzt schon in eine konkrete Planungsphase einzutreten, wäre daher nicht seriös", so Biedermann. Ähnlich äußert sich Grünen-Klubobmann Christian Tesar: "Die zukünftige Entwicklung des Westbahnhofgeländes ist für den 15. Bezirk von enormer Wichtigkeit. Populistische Manöver sind hier fehl am Platz."

FPÖ auf krampfhafter Themensuche

Darüber hinaus gebe es bereits ein Arbeitspapier aus der Bezirksentwicklungskommission, worin der Bezirk seine Vorstellungen und Visionen bezüglich der zukünftigen Entwicklung festgehalten habe. Dieses wurde von allen vier Parteien einstimmig beschlossen. "Die Freiheitlichen können sich sicher sein, dass die Stadt Wien und auch der Bezirk rechtzeitig mit der ÖBB in Verhandlungen treten, um über die Zukunft und die Gestaltung des Westbahnhofgeländes zu sprechen", so Biedermann und Tesar unisono. Beide erklären daher die FPÖ-Vorschläge für obsolet und sehen die FPÖ auf krampfhafter Themensuche.

Mischnutzung und bessere Verbindung der Bezirksteile

Was die Wünsche und Visionen des 15. Bezirks betreffe, so habe eine Mischnutzung des Gebiets mit Wohnungen und auch Geschäften klare Priorität, wobei im Zuge der Neugestaltung auch die Chance genutzt werden solle, bessere Überquerungsmöglichkeiten über die Westbahngleise für alle VerkehrsteilnehmerInnen zu schaffen. Zudem gebe es bereits ein erstes konkretes Projekt im Bereich der Felberstraße: Am Areal des ehemaligen Kaiserin-Elisabeth-Spitals entstehen 140 Wohnungen sowie ein modernes Pflegewohnhaus.

