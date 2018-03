REKORD-QUOTEN FÜR ATV, bis zu 933.000 Österreicher fieberten mit dem ÖFB-Nationalteam mit

Rekordreichweite im österreichischen Privat-TV, Rekord-Tag für ATV

Wien (OTS) - Das heiß umkämpfte WM-Qualifikationsmatch Irland gegen Österreich brachte ATV historische Rekordquoten! Keine andere Sendung, kein anderes Ereignis konnte bisher im Privatfernsehen eine höhere Reichweite erzielen. Bis zu 933.000 Seher verfolgten die nervenaufreibende 2. Halbzeit, durchschnittlich sahen 838.000 Österreicher zu. Der Marktanteil in der Gesamtseherschaft der Erwachsenen über 12 Jahre lag hier bei 31,8 %, rund ein Drittel der fernsehenden Österreicher sah also die ATV-Übertragung. Damit war ATV am gestrigen Abend klarer Marktführer und kann auch in der Tagesreichweite den erfolgreichsten Tag seit Senderbestehen verkünden.

Die Zahlen im Detail: Die 1. Halbzeit wurde im Schnitt von 778.000 Österreichern verfolgt, die Marktanteile lagen hier bei 25,0 % bei den Erwachsenen über 12 Jahre und bei 26,6 % in der Hauptzielgruppe der 12 bis 49-Jährigen. In der 2. Hälfte steigerten sich diese Werte auf durchschnittlich 838.000 Seher, der Marktanteil in der Gesamtseherschaft erhöhte sich auf 31,8 %, in der Hauptzielgruppe der 12 bis 49-Jährigen sogar auf 34,9 %. Bei den Sehern zwischen 12 und 29 Jahren wurde ein Marktanteil von 34,3 % erreicht. Am stärksten vertreten waren die jungen Männer zwischen 12 und 29 Jahren mit einem sensationellen Marktanteil von 47,0 %.

Die Nachberichterstattung im Rahmen von "WM-Qualifikation Volltreffer LIVE" mit Interviews und Analysen, geführt von Moderatorin Elisabeth Auer und dem Experten Toni Pfeffer, sahen 458.000 Österreicher.

ATV war damit am gestrigen Abend nicht nur Marktführer und konnte sowohl die öffentlich-rechtlichen, als auch die privaten Konkurrenten hinter sich lassen, sondern kann auch einen Rekord-Tagesmarktanteil feiern. ATV schloss den gestrigen Tag mit einem Marktanteil von 10,6 % bei den Erwachsenen über 12 Jahre. In der Hauptzielgruppe der 12 bis 49-Jährigen lag der Tagesmarkanteil bei 12,7 %. Ebenfalls ein Rekordwert, der zudem die Marktführerschaft des Tages bedeutet.

ATV-Geschäftsführer Ludwig Bauer: "Ein Top-Match brachte ATV Top-Quoten. Das zeigt, dass ATV beim Fußball auf Augenhöhe mit dem ORF mitspielt. Das Match war ein Thriller wie nach Hollywood-Drehbuch, bei dem David Alaba die Zuseher nach 93 Minuten erlöste und jubeln ließ. Wenn sich die Spieler der österreichischen Nationalmannschaft weiter so präsentieren, blicken wir erwartungsfroh auf die Auswärtsspiele gegen Deutschland, Schweden und die Färöer."

Rückfragen & Kontakt:

ATV Privat TV GmbH & Co KG

Christoph Brunmayr, Pressereferent

Tel.: +43-(0)1-21364 - 751

christoph.brunmayr @ atv.at

www.atv.at